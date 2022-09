Manga grubunun solistinden büyük jest! Ferman Akgül, Hürkuş'a şarkı yazdı, sosyal medyada dinlenme rekorları kırdı

Manga isimli Türk Rock müzik grubu Manga2nın solisti Ferman Akgül, saldırı uçağı Hürkuş'a şarkı yazdı. 'Rüzgarı Seveceksin' adını verdiği şarkı sosyal medyada dinlenme rekorları kırdı. Selçuk Bayraktar'ın şarkıyla paylaşımı olay yarattı.

2001 yılında kurulan Türkiye'nin en ünlü rock gruplarından biri olan, Eurovision adlı uluslararası müzik yarışmasında 'We Could Be The Same' şarkısıyla Türkiye'ye ikinci olma duygusunu yaşatan Manga grubu başarılı şarkıları ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Hürkuş için şarkı yazdı!

Dünyanının sonuna doğmuşum, Cevapsız Sorular, Beni Benimle Bırak gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan müzik grubu, iki gün önce görev gösterisi yapan TUSAŞ tarafından tasarlanan, Türkiye'nin gururu, iki kişilik hafif kara saldırı uçağı 'Hürkuş' için şarkı yazdı.

Müzik grubunun solisti Ferman Akgül 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini yeniden düzenleyerek 'Hürkuş' için Rüzgarı Seveceksin isimli yeni bir şarkı yazarak herkesi sevindiren jest yaptı.

Selçuk Bayraktar paylaştı, rekor kırdı!

Bu yıl Samsun'da düzenlenen Teknofest'te milli gururumuz olan savaş uçağı Hürkuş'un çekilen görüntüleri ile Ferman Akgül'ün Rüzgarı Seveceksin adlı şarkısı özel bir video ile birleştirildi.

Teknofest sırasında çalınan şarkı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından beğenildi. Bayraktar şarkı ve Hürkuş'un görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İlk olarak Aslan Hürkuş, Kayıp Elmaz filminde kullanılan şarkı ile yapılan videolu paylaşım sosyal medyada kısa sürede milyonlarca beğeni aldı ve viral oldu.

'Rüzgarı Seveceksin' sözleri:

Ne güzel hayal kurmak değil mi?

Söyle ne olacaksın büyüyünce

Belki bir mucit olursun Aslan gibi

Yardım edersin herkese

Belki de Hürkuş gibi bir uçak bulur

Dans edersin göklerde

Ne? birileri olmaz mı diyor

Eee? hani nerde mücadele

Bak seni engellemeye çalışıyorlar dostum

Zorla sınırları pes etme

Tamam umutsuzluğa düşebilirsin ama

Sakın içindekileri tüketme

Bir gün gelecek göstereceksin kendini

sevgini, neler istediğini

Çıkacaksın kabuğundan

sayende kötülük yenilecek iyiliğe

Alemi gezeceksin

Uçtuğun yerlere güneş doğacak

Rüzgarı seveceksin

Hürkuş ve Aslan

En yakın arkadaşın olacak

Birden duracaksın soracaksın kendine

Ya hiç mucize yoksa hayalin olmazsa

Sonra göreceksin dostların hep yanında

Devam edeceksin merak et hiç korkma!