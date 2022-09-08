Sahnede ağlayan Hadise'ye bir destek de Yıldız Tilbe'den geldi

Geçtiğimiz gün İzmir'de verdiği konser sırasında 'Küçük bir yol' şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayan şarkıcı Hadise, uzun süre konuşulmuştu.. Hadise'nin ağlaması ile ilgili türlü iddialar ortaya atıldı. Son olarak güzel şarkıcıya bir diğer meslektaşı Yıldız Tilbe, sosyal medyadan destek verdi.

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Şarkıcı Hadise, Izmir'de verdiği konserde 'Küçük bir yol' şarkısını söylerken, bir anda gözyaşlarına hakim olamamış ve ağlayarak şarkı söylemişti. Hadise'nin ağlamasıyla ilgili türlü iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialardan bazıları Hadise'nin hamile kalmak için bir tedavi sürecinde olduğu yönünde iken bir diğer iddia ise yeni evlendiği Mehmet Dinçerler ile arasında sorun olduğuna yönelikti.

Yıldız Tilbe'den destek

Hadise'nin başından geçen bu olayın ardından sosyal medyada güzel şarkıcıya destek yağmuru geldi. Hadiseye destek olan kişilerin arasında son olarak bir diğer şarkıcı olan Yıldız Tilbe vardı. Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir kadının en güzel ve güçlü olduğu an, sevdiği için ağladığı andır. Erkek için de böyledir. Her damla gözyaşı bir elmas gibi döküldükçe ağlanan kişinin ya değerinden götürür ya da değerine değer katar. Gözyaşları kutsaldır.

#Hadise bir kadının en güzel ve güçlü olduğu an, sevdiği için ağladığı andır.erkek içinde böyledir.her damla gözyaşı bir elmas gibi döküldükçe ağlanan kişinin ya değerinden götürür ya da değerine değer katar.gözyaşları kutsaldır — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) September 7, 2022

Hadise ile ilgili eski dansçı ve şimdilerde magazin programı sunucusu Pınar Eliçe de bir iddia ortaya atmıştı.

Pınar Eliçe; Hadise'nin ağlama konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hadise'nin hamile kalmak için bir tedavi sürecinde olduğunu ifade ederek, aşırı hormon yüklemesi nedeniyle ünlü şarkıcının hassas bir dönemden geçtiğini söyleyerek bombayı patlattı.

"Kaan Yıldırıma gönderme değil"

Pınar Eliçe, söz konusu şarkının Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'a gönderme olduğu konusuna asla katılmadığını da sözlerine ekledi.

Hadise kimdir?

Asıl ismi Hadise Açıkgöz olan güzel şarkıcı 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. 2003 yılında ilk albüm teklifini alan güzel sanatçı, müzik kariyeri boyunca Deli Oğlan, Evlenmeliyiz, Şampiyon, Superman gibi birçok şarkısı en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı. 7 Altın Kelebek Ödülü ve 3 TMF Ödülü sahibi olan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 15 Mart 2022 tarihinde dünya evine girdi.