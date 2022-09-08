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Titanic filmi etkiledi, evin odasında yapıyor! Şaha kalkmış at görenleri hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Titanic filmi etkiledi, evin odasında yapıyor! Şaha kalkmış at görenleri hayran bıraktı

ELAZIĞ'da bir adam topladığı atık taşları sanat eserine dönüştürüyor. Atık taşlarla yapılmış, odada asılı halde duran 'şaha kalkmış at' en çok dikkat çeken tasarımları arasında.

Titanic filmi etkiledi, evin odasında yapıyor! Şaha kalkmış at görenleri hayran bıraktı

Elazığ’da yaşayan bir çocuk babası Ali Baran Zeren, 15 sene önce başladığı karakalem ve yağlı boya çalışmalarından mozaik sanatına geçti. Evinin bir odasını atölyeye çevirmekle işe başlayan Zeren, fabrikaların atık taşlarını toplayıp evinde bulunan atölyesine getirerek burada taşları küçük parçalara ayırıp mozaik sanatı yapmaya başladı.

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Titanic filmi etkiledi, evin odasında yapıyor! Şaha kalkmış at görenleri hayran bıraktı

Atık malzemeleri adeta bir sanat eserine dönüştüren Zeren, 10 ile 15 gün arasında yaptığı tabloları başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere Türkiye’nin bütün illerine göndermeye başladı.

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Titanic filmi etkiledi, evin odasında yapıyor! Şaha kalkmış at görenleri hayran bıraktı

Severek yaptığı mozaik sanatını ilerde büyütmek istediğini belirten Ali Baran Zeren, Elazığ’ın vazgeçilmez mozaik sanatçısı olmak istediğini aktardı.

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Titanic filmi etkiledi, evin odasında yapıyor! Şaha kalkmış at görenleri hayran bıraktı

Titanic filmini izledikten sonra yöneldi

Baran, 'Titanic' filminde 'Jack Dawson' karakterine hayat veren Leonardo DiCaprio'nun resim çizmesinden ilham aldığını söyledi. Ali Baran, "Kuzenimin vesilesiyle Titanic filmini izledim ve mozaik sanatına yöneldim. Taşları fabrikaların atık malzemelerinden getirip burada kırdıktan sonra sanatımı yapıyorum." diye konuştu.

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