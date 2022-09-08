Titanic filmi etkiledi, evin odasında yapıyor! Şaha kalkmış at görenleri hayran bıraktı
ELAZIĞ'da bir adam topladığı atık taşları sanat eserine dönüştürüyor. Atık taşlarla yapılmış, odada asılı halde duran 'şaha kalkmış at' en çok dikkat çeken tasarımları arasında.
Elazığ’da yaşayan bir çocuk babası Ali Baran Zeren, 15 sene önce başladığı karakalem ve yağlı boya çalışmalarından mozaik sanatına geçti. Evinin bir odasını atölyeye çevirmekle işe başlayan Zeren, fabrikaların atık taşlarını toplayıp evinde bulunan atölyesine getirerek burada taşları küçük parçalara ayırıp mozaik sanatı yapmaya başladı.
Atık malzemeleri adeta bir sanat eserine dönüştüren Zeren, 10 ile 15 gün arasında yaptığı tabloları başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere Türkiye’nin bütün illerine göndermeye başladı.
Severek yaptığı mozaik sanatını ilerde büyütmek istediğini belirten Ali Baran Zeren, Elazığ’ın vazgeçilmez mozaik sanatçısı olmak istediğini aktardı.
Titanic filmini izledikten sonra yöneldi
Baran, 'Titanic' filminde 'Jack Dawson' karakterine hayat veren Leonardo DiCaprio'nun resim çizmesinden ilham aldığını söyledi. Ali Baran, "Kuzenimin vesilesiyle Titanic filmini izledim ve mozaik sanatına yöneldim. Taşları fabrikaların atık malzemelerinden getirip burada kırdıktan sonra sanatımı yapıyorum." diye konuştu.