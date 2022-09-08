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Macar polisi insanlıktan çıktı: Mültecinin kafasına haç kazıdılar

Macar polisi insanlıktan çıktı: Mültecinin kafasına haç kazıdılar

MACARİSTAN sınır muhafızları, Sırbistan'ın kuzeyinden ülkeye geçmek isteyen Faslı bir mülteciyi alıkoydu. Alıkonulan mülteciyi darp eden Macaristan sınır muhafızları Faslı mültecinin kafasını haç işareti şeklinde kazıdı.

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Sırbistan merkezli sivil toplum kuruluşu Klikactiv'in iletişime geçtiği Faslı mülteci iki ülke sınırındaki deneyimlerini anlattı.

The New Arab'ın haberine göre kimliği belirsiz olan Faslı mülteci, kendisinin ve birkaç mültecinin sınırı geçerken Macaristan sınır polisi tarafından yakalandığını söyledi. Macar polisi yakalanan mültecilerin eşyalarına el koydu.

Faslı mülteciye göre daha sonra Macar polisi, onu ve diğer mültecileri birkaç dakika boyunca darp etti.

Kafasına haç kazıdılar

Öte yandan saçının kazıtılması hakkında bilgi veren Faslı mülteci, kendisinin Macar polislerce sıkınca tutulduğunu ve kafasını haç şeklinde kazıdıklarını belirtti.

Faslı mülteci, Macar güçlerinin saçını haç şeklinde kazımalarından sonra kendisini aşağıladıklarını ve darp ettiklerini kaydetti.

Sivil toplum kuruluşu Klikactiv yayımladığı bir raporda, Macaristan polisinin son dönemde sınırda şiddete başvurduğunu açıklamıştı.

Kuruluşa göre, Macar sınır muhafızlarında darp etme ve hırsızlık olayları gözlemleniyor.

Kaynak: Mepa News

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