Geceler ona yaramadı! Mirkelam'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Her Gece şarkısı ile 90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Genç kızların sevgilisinin o eski halinden eser kalmadı.

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90'lı yıllarda çıkarttığı Her Gece, Asuman Pansuman, Hatıralar şarkıları ile bir döneme damga vuran, akıllarda koşan adam olarak kalan ünlü şarkıcı Mirkelam şimdilerde ekranlardan ve sahnelerden uzak bir hayat yaşıyor.

Müzik dünyasına geri döndü

Son olarak 10 yıldır aşk yaşadığı Aysen Sabancı ile görüntülenen 56 yaşındaki ünlü şarkıcı uzun bir süre gündemlerden düşmemişti. Türkiye'nin koşan adamı Mirkelam son hali ile hayranlarını şaşkına çevirdi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu İnstagram üzerinden paylaştığı şarkı söylerken ki videosu ile müzik dünyasına geri döndüğünü hayranlarıyla paylaştı.

Saçlarına aklar düşmüş Mirkelam...

'Şu an burdasın, yanımdasın' adlı şarkısını seslendirdiği videoyu paylaşan ünlü şarkıcının o paylaşımını kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni geldi. Mirkelam'ın paylaşımına hayranları tarafından "Nerelerdeydin, çok özledik" yorumları yapılırken ünlü şarkıcının yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin koşan adamı, genç kızların sevgilisi ünlü şarkıcı Mirkelam kırlaşmış saçları ve sakallarıyla dikkat çekti. İşte eski halinden eser kalmayan ünlü şarkıcının son hali...

Mirkelam kimdir?

20 Mayıs 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Fergan Mirkelam olan ünlü ismin anne ve babası ayrıdır. Babası avukat ve besteci olan ünlü isim ilk olarak babasının soygun konulu filminde rol alarak kameralarla tanışmıştır.

Ortaokul yıllarında babasının izinden giderek beste yapmaya başlayan Mirkelam Saint Joseph Lisesi orkestrası ile müzik kariyerine adım atar. Kocaeli Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan ünlü isim bir süre radyolarda DJ'lik yaptıktan sonra Burak Kut'un albümünde yer alan 'Alaturka Benim Canım' şarkısı ile adını duyurmaya başlamıştır. Daha sonra ise Her Gece şarkısı ile tüm Türkiye'nin hafızasına 'koşan adam' olarak kazınmıştır.