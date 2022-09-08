Sosyal medyadan Pelin Akil Altan'a küfür eden kişiye para cezası

Geçtiğimiz yıl Mart ayında oyuncu Pelin Akil Altan'a sosyal medya hesabından küfür içerikli mesaj gönderen Habip B. isimli kişi için 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme şahsa bin 120 TL adli para cezası verdi

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Güzel oyuncu Pelin Akil Altan, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi için suç duyurusunda bulunmuştu. Habip B. isimli kişinin tespit edilmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı.

Açılan davada tarafların uzlaşmadığını belirten savcılık, Habip B.’nin “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

“Mesajları ben atmadım”

Basit yargılama usulüyle görülen dava sonuçlandı. Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan, hakaret ve küfürlü mesajları attığı öne sürülen sanık Habip B., ifadesinde kendisini şu şekilde savunarak suçlamayı kabul etmedi:

Müştekiyi televizyon dizilerinden tanırım. Suça konu Instagram hesabı bana aittir. Bu hesabı 2020-2021 yılları arasında kullandım. Telefon hattımın değişmesi sebebiyle bu hesabı artık kullanmıyorum. Bahsi geçen mesajları ben atmadım. Kadınlara yönelik kesinlikle böyle sözler söylemem.

Sanığa para cezası

Görülen davada mahkeme, sanık Habip B. hakkında, “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan bin 120 TL adli para cezası vermeyi uygun gördü.

Sanığın geçmişteki halini ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önüne alan mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaatinin ortaya çıkmaması sebebiyle cezada herhangi bir erteleme uygulamadı.

“Sözleri onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte”

Mahkeme, sanığın verdiği savunmasında Instagram hesabının kendisine ait olduğunu fakat mesajı kendisinin göndermediğini söylemişse de, sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek; suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini, sanığın sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu gerekçe göstererek para cezasını uyguladı.

Pelin Akil Altan kimdir?

Pelin Akil Altan, 17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro oyunları ile başlayan Altan, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile tanındı. Sonrasında Kurt Kanunu dizisinde rol alan Altan, Seksenler, Suskunlar, Kızıl Elma, Ne Münasebet, Aile İşi ve Çember isimli dizilerde oynamıştır.

Anıl Altan ile 2016 yılında dünya evine giren Pelin Akil Altan, ikiz kız çocuğu sahibidir.