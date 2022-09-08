Bu mucizevi besin vücudunuzu adeta sıfırlıyor! Her derde deva zencefil suyu

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen zencefil, acımsı ve keskin tadı sebebiyle herkes tarafından zor tüketilen bir besin olarak biliniyor. Tüketilmesi daha kolay olan zencefil suyunun da saymakla bitmeyen faydaları bulunuyor.

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Sindirim sistemined solunum yolları hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına, enfeksiyonlara ve ağrılara karşı oldukça faydası bulunan zencefil, keskin aroması ve acımsı tadı ile birçok kişinin uzak durduğu besinler arasında yer alıyor. Faydaları düşünüldüğünde neredeyse vücuttaki tüm hastalıklara iyi geldiği söylenilen zencefilin suyu da kendisi kadar faydalı bir besin olarak göze çarpıyor.

Bulantı ve kusmayı azaltan, iltihaplanmaya karşı koruyan, ağrı ve sancıları azaltan zencefil suyu, tüketildiği takdirde başka birçok faydası ile tam bir mucizevi besin olarak biliniyor.

İşte zencefil suyunun saymakla bitmeyen faydaları

Bulantı ve kusmayı azaltır

Antiemetik özelliği bulantı ve kusma için azaltıcı bir yöntem olan zencefil çeşitli bitkiler ile karıştırılıp bir araya getirildiği zaman mide kaynaklı sorunları çözerek bulantı ve kusmanın hafiflemesine ve bitmesine destek oluyor.

İltihaplanmaya karşı koruma

İçerisindeki besin değerleri sebebiyle vücuda giren serbest radikaller dolayısıyla meydana gelen iltihaplanmaya karşı etkili olarak vücut içerisinde oluşmuş ve oluşabilecek her türlü iltihaplanma ve enfeksiyona karşı koruma sağlar.

Ağrıları dindirir

Migren, bel ağrısı, kas ağrısı vb. gibi farklı durumlardan kaynaklanan ağrılara karşı potansiyel bir tedavi yöntemi olan zencefil suyu yaşanan ağrılardan dolayı görülen belirtilerin da azalmasına da yardım eder.

Sindirim sistemi sorunlarını çözer

Sindirim sistemi ve mide sorunlarına iyi gelen zencefil suyu, sindirim sistemi kaynaklı bağırsaklarda görülen hastalıklara karşı koruma sağlayarak bağırsak sorunlarını ve belirtilerini çözer, midede meydana gelen ağrı, ekşime, yanma gibi durumları da iyileştirir.

Kan basıncı seviyelerini dengede tutar

Yüksek kan basıncı seviyelerine karşı da etkili olan zencefil suyu, yüksek kan basıncından dolayı yaşanabilecek ve risk oluşturacak hipertansiyon hastalığına karşı etkili olarak kan basıncı seviyelerini dengeler ve hipertansiyonun risklerini en aza indirir.

Zencefil Türkiye'de en iyi nerede yetişir?

Birçok hastalığa faydası bulunan zencefil, genellikle tropikal iklime ihtiyaç duyar ancak. 2-5 saat güneş görmesi yeterli olan zencefil, daha uzun süreli güneşe maruz kalırsa sağlığa zararlı olabilir. Zencefilin Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmesine uygun olduğu düşünülse de bu sebeple gerçek tam olarak böyle değildir. Türkiye'de zencefil seralarda yetiştirilmeye daha uygun bir bitki olarak bilinir.