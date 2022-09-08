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İngiltere Kraliçesi 70 yılda 150'den fazla başbakan eskitti

İngiltere Kraliçesi 70 yılda 150'den fazla başbakan eskitti

Son görevi Liz Truss'a veren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth taht hayatında kendisine bağlı ülkelerde 150'den fazla, ülkesinde ise 15 başbakan eskitti.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bu yaz tahta çıkışının 70. yılını devirdi. 69 yaşındaki hükümdar, İngiltere'de Winston Churchill'den Demir Leydi Margaret Thatcher'a kadar 3'ü kadın olmak üzere toplamda 15 başbakana hükümdar olarak görev tevdi etti.

II. Elizabeth, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu birçok ülkenin de hükümdarı konumunda olması nedeniyle eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçti.

1955'te ilk kez hükümeti kurma görevini Anthony Eden'e veren kraliçe, Türkiye'de de 1950'en bu yana Adnan Menderes'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar tam 14 başbakan gördü.

Kraliçe 1952 yılında tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953 yılındaki taç giyme töreni, televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni olmuştu. Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde dünyada "Soğuk Savaş" başladı ve bitti, "Berlin Duvarı" inşa edildi ve yıkıldı.

6 Şubat 1952’de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

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