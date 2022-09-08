Mersin'deki orman yangını! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.Abone ol
Bakan Koca, sosyal medya hesabından orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."
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Foto Galeri Mersin Gülnar'daki orman yangınında son durum! Yangın kontrol altına alındı