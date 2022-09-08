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HABER /  SAĞLIK

Mersin'deki orman yangını! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'deki orman yangını! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."

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