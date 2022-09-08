Ömrünüzde böyle bir tatlı hiç yemediniz: Portekiz usulü makarna tatlısı (Aletria)

Makarnadan tatlı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Evinizde tatlı malzemeleri yoksa üzülmeyin. Tel şehriye kullanarak gününüzü kurtaracak enfes bir tatlı yapabilirsiniz. Türkçeye makarna tatlısı olarak çevirebileceğimiz Aletria, tel şehriyeden yapılan Portekiz usulü bir makarna tatlısı... İşte aletria tarifi...

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Portekiz usulü makarna tatlısı tarifi

Aletria, diğer bir deyişle Portekiz usulü makarna tatlısı... Özellikle Noel zamanlarının vazgeçilmez tatlısıdır. Benzersiz lezzeti ve gelenekselliğiyle bu Portekiz tatlısı Aletria, Portekiz'deki geleneksel Noel yemeklerinde yapılan bir tatlı olarak gelenekselleşmiş durumda... Farklı versiyonları komşu başka ülkelerde de yapılıp, Paskalya zamanında da misafirlere ikram ediliyor.

Yurtdışında tel şehriyeler her zaman bizdeki gibi kısa bulunmuyor. Hatta fettuccine makarna cinsi makarnanın kuş yuvası şeklinde porsiyonlar halinde kurutulması gibi yurtdışında tel şehriyeler porsiyonlanmış ve kurutulmuş şekilde de bulunabiliyor. Böylece yapılan porsiyon servis kolaylaşmış oluyor.

Aletria'yı isterseniz çok çok ince kesilmiş spagetti makarna ile yapabilirsiniz. Bunun için makarna çeşidi bakımından daha zengin marketlere veya organik pazarlara gidebilirsiniz.

Biz bu tarifimizde size tam olarak da yurtdışında yapıldığı haliyle ölçüleri verdik. İşte lezzetine bayılacağınız Portekiz usulü makarna tatlısı...

Portekiz usulü makarna tatlısı için malzemeler:

- 340-350 gr tel şehriye (Dilerseniz en ince kesilmiş spagetti ile de yapabilirsiniz. Ancak standart spagetti ile olmaz, tel şehriye gibi çok ince kesilmiş olmalıdır)

- Yarım su bardağı su

- 3 su bardağı süt

- 1 su bardağı şeker

- 1 limon kabuğu

- 6 adet yumurtanın sarısı (isteğe göre yumurta sarısını azaltabilirsiniz)

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 çay kaşığı tarçın tozu

Portekiz usulü makarna tatlısı yapılışı:

- Portekiz'in geleneksel mutfağından tel şehriye tatlısı için ilk olarak bir tencereye 2,5 su bardağı süt ve yarım su bardağı suyu koyup kaynayana kadar ısıtın.

- Daha sonra içine şekeri, limon kabuğunu ve tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın.

- Kaynama işlemi tamamen bittikten sonra tel şehriyeyi bu karışımın içine ekleyin. Orta-kısık ateşte pişmesine izin verin ve sıvının çoğu buharlaşana kadar (puding kıvamında olmalıdır) her zaman bir tahta kaşıkla karıştırın. Tarçın çubuğunu ve limon kabuğunu çıkarın. Ardından ocağın ısısını orta dereceye düşürün.

- Bütün bu malzemeleri yaklaşık 3-4 dakika kaynamaya bırakın.

- Bu esnada yumurta sarılarını iyice çırpın ve yarım bardak sütle birlikte tencereye ilave edin.

- En önemli adım, çırpılmış yumurtaları karışıma eklemektir. Bu sürecin en zor kısmı olduğundan dikkatli olun. Bunları hızlı bir şekilde karıştırmanız gerekir, aksi takdirde makarnanın içinde küçük parçalar halinde pişmiş yumurta olur. Yumurta sarılarını ekledikten sonra tahta kaşıkla yumurtalar tüm karışıma eşit şekilde dağılıncaya kadar hızlıca karıştırın. 4 dakikadan fazla sürmemelidir. Bundan sonra ısıdan çıkarın.

- Karışım piştikten sonra tatlıyı yayvan bir borcama yayın.

- Üzerine tarçın tosu serpip, porsiyonlar halinde servis edebilirsiniz. Dilerseniz de direkt olarak kaselerde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...