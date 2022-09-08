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Kadıköy'de, cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi mahalleli bala doydu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de, cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi mahalleli bala doydu

KADIKÖY'de, cadde ortasındaki bir ağaç üzerinde bulunan kovandaki arılar bal verdi. Bir esnafa ait olan ve dükkanının önünde bulunan ağaçta kovan halinde duran arılar bal yaptı. Esnaf ise topladığı balları mahalleliye ikram etti.

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Kadıköy’de, memleketi Rize’ye uzun süredir gidemeyen ‘Laz bakkal’ lakaplı Fatih Bostan isimli vatandaş gelenek haline getirdiği bal toplamayı bu sene yeniden gerçekleştirdi.

Kadıköy'ün ‘Laz bakkalı' olarak bilinen bakkal işletmecisi Fatih Bostan, memleketi Rize'ye uzun süre gidemeyince işlettiği bakkalın önünde bulunan ağaca 2 adet arı kovanı yerleştirdi. Bostan, kovanları her sene topladığı gibi bu senede hasat etti. Kovanlarla ilgilenen Bostan, uzun emekler sonrası elde ettiği balı mahalle sakinlerine ikram etti. Mahalle sakinleriyse sağlıklı ve doğal balın tadını çıkardı.

“Bu bal mahallemizin balı”

Bakkal sahibi ve arıları ile ilgilenen Fatih Bostan, “Daha balın içi dolu ancak gündüz olduğu için arı birilerini sokar diye şimdilik bu kadar bal topladım. Ama akşam yine balı alacağım ve mahalle sakinlerine ikram edeceğiz. Bu bal bizim değil, mahallemizin balı. Her sene böyle ikram edeceğiz. Arının sayesinde mahalle komşularımız ile güzel bir ilişkimiz de var. Her sene böyle ikram edip arıcılığa devam edeceğiz.” dedi.

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