Dünyaca ünlü mankenden yasaklı madde etkisinde dehşete düşüren anlar... Cara Delevingne kameralar öyle bir halde yakalandı ki...

Dünyaca ünlü İngiliz model Cara Delevingne Londra'da görüntülendi. Arabasına binerken yasaklı madde etkisindeki halleri kameralara yansıyan ünlü modelin son hali hayranlarını korkuttu.

Abone ol

Dünyanın en büyük ve en ünlü markaları için modellik yapan, Hollywood filmlerinde rol alan, kendi şarkılarını yazan dünyaca ünlü model Cara Delevingne kendine özgü imajı, gür kaşları ve mavi gözleri ile herkesi büyülüyordu.

Günlerdir duş almamış!

Bir dönem eşcinsel olduğunu açıklayan başarılı model son zamanlarda ortaya çıkan görüntüleri ile hayranlarını korkuttu. Geçtiğimiz hafta birçok ünlü ismin katıldığı Burning Man Festivaline katılan Cara Delevingne günlerdir duş almamış ve saçı başı dağınık haliyle gündem olmuştu.

Ünlü isim bu defa bir arabaya binmeye çalışırken çıplak ayakla sokakta tökezleyerek dolandığı videoları ile gündeme bomba gibi düştü. Yasaklı madde etkisinde olduğu iddia edilen model yol kenarında sigara içerken ve köpek severken ki halleriyle kayda alındı.

Son hali hayranlarını korkuttu

30 yaşındaki Cara Delevingne'nın videodaki sürekli kıpır kıpır, yerinde duramayan dengesiz halli görüntüleri hayranlarını endişelendirdi. Daha önce yasaklı madde kullandığına inanamayan hayranları bile video ile ikna oldu.

Sosyal medyada çok sayıda yorum alan görüntülere hayranları tarafından "Cara Delevingne kesinlikle yasaklı madde kullanıyor ve onun için endişeleniyorum.", "Kalbim Cara Delevingne için atıyor. Ruh Sağlığı çok önemli. Umarım iyidir ve umarım biraz yardım alır" yorumları yapılarak ünlü modelin yardım alması gerektiği vurgulandı.

Daha önce de görüntülenmişti

Cara Delevingne daha önce de 2022 Billboard Müzik Ödüllerinde bağırırken ve atlamaya çalışırken görüntülenmişti. Ünlü ismin bu davranışlarının nedeninin yine yasaklı madde ile ilgili olduğu iddia edilmişti.