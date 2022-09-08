Lara Tümer anlattıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! "Ben bununla evleneceğim" demiş ve....

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın geçtiğimiz aylarda doğum yapan eşi Lara Tümer sosyal medya hesabından takipçilerine anlattığı tanıma hikayeleriyle gündem oldu. Bakın nasıl tanışmışlar...

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Aşk 101 dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selahattin Paşalı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Lara Tümer ile geçtiğimiz nisan ayında yaşadıkları aşkı nikah masasına taşımıştı.

Kızlarını kucaklarına almışlardı

Evlenmeden önce hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Lara Tümer geçtiğimiz temmuz ayında Leyla Pera adını verdikleri bebekleri Leyla Pera'yı kucağın alarak ilk kez anne olma duygusunu tatmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Lara Tümer geçtiğimiz haftalarda kızı ile olan bir pozunu paylaşmış ve anneliğin zorlu dönemleri ile ilgili takipçilerine yazılar yamış ve paylaşım yapmıştı.

O soruya verdiği cevapla gündem oldu!

Lara Tümer son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla daha gündem oldu. Ünlü isim İnstagram hesabından takipçileriyle yaptığı soru cevap etkinliğinde eşi ile nasıl tanıştığı sorusuna verdiği cevapla viral oldu. Ünlü isim evlenmeden önce iki yıl aşk yaşadığı sevgilisi Selahattin Paşalı ile ilgili bir takipçisinden gelen "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusuna çektiği bir video ile yanıt verdi.

Lara Tümer, Selahattin Paşalı ile aynı sınıfta oyunuluk eğitimi aldığını belirterek takipçisine "2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki ‘ben bu çocukla evleneceğim’" sözleriyle yanıt verdi.

Demiş ve yapmış...

Tümer bu sözlerini "Kalbim temizmiş 6 sene sonra tekrar görüşmeye başladık" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa süre içerisinde Twitter'a düştü. Gündem olan sözlere çok sayıda twitter kullanıcısı "Kraliçe demiş ve yapmış.", "Manifest hakkım olsa bende Selahattin Paşalı'ya harcardım" yorumları yaptı.