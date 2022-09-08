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Makam aracıyla alkollü şekilde kaza yapan CHP’li başkan özür diledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Makam aracıyla alkollü şekilde kaza yapan CHP’li başkan özür diledi

 KIRKLARELİ'nde makam aracıyla alkollü bir şekilde kaza yapan CHP’li İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar özür diledi.

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İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, makam aracı ile  kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmişti. Hafif şekilde yaralanan Vardar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen Vardar, tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Kırklareli Valiliği de İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını 'hizmet dışı ve alkollü' kullandığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Bir açıklama yapan ve özür dileyen Vardar, “Yaptığımız kazadan dolayı tüm haklımızdan özür diliyorum. Yapmamamız gereken bir kazaydı. Hafta sonu yorgunluğu ve yemekli bir toplantı vardı. Yemekli toplantıdan çıktım evime 200 metre kala normal stabilize yolda köpek çıktı önüme. Köpek çıkınca frene basmak zorunda kaldım. Frene bastım araba kaydı yan yattı. Birazda alkol vardı bu hatandan dolayı tüm halkımdan özür diliyorum. Valilik gerekli soruşturmayı yapacaktır ama ben burada niyetimin kötü olmadığını belirtmek istiyorum. Saat 21.30 gibi evime gidiyordum. Şoförümü de almadım dinlensin diye. Ben de istemezdim böyle olmasını” dedi.

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