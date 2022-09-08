Erdoğan'dan Putin'in tahıl koridoru çıkışıyla ilgili dikkat çeken sözler 'Erdoğan ile görüşeceğim' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Devlet Başkanı Putin'in tahıl koridoru anlaşması şikayetiyle ilgili "Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile ortak açıklama yaptı.

"Putin'le bu konuları etraflıca ele alacağız"

Soru cevap kısmında Putin'in Batı dünyasına yönelik tahıl koridoru eleştirisiyle ilgili soruya cevap veren Erdoğan şunları söyledi:

Tahıl sevkiyatında şu an itibariyle Rusya tarafından sevkiyat yok. Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele alacağız."

Putin'in tahıl koridoru eleştirisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tahıl koridoruna ilişkin sert eleştiri gelmişti. Putin Vladivostok Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, 80 gemiden sadece ikisinin düşük gelirli ülkelere gittiğini ve bu nedenle anlaşmanın gelişmekte olan ülkeler için bir “aldatmaca” gibi olduğunu söyledi.

"Tahıl Avrupa Birliği'ne sevk ediliyor"

Tahıl anlaşmasının sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, anlaşma şartlarına bağlı olduklarını ve bunları güvence altına aldıklarını dile getiren Putin, "Rusya, bunlara rağmen aldatıldı.” dedi.

"Ara durak olan Türkiye'yi saymazsak Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı düşük gelirli ülkelere değil, Avrupa Birliği'ne sevk ediliyor. Düşük gelirli ülkeler gıdaya erişimi kaybetti" diyen Putin, ürünlerin varış noktalarını sınırlamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.