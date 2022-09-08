Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile öyle bir dalga geçti ki... Çok sayıda kişi hak verdi

Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs, geçtiğimiz gün etkinlikte tanıtılan iPhone 14'e gönderme içeren paylaşımda bulundu. Eve Jobs'un paylaşımı çok sayıda kişiden destek gördü.

Abone ol

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Özellikle serinin baz modeli iPhone 14'ün bir önceki modele göre çok fazla değişiklik içermemesi, Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs'ın da dikkatini çekti.

Apple'a fotoğraflı gönderme yaptı

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Eve Jobs, aşağıdaki fotoğrafla birlikte "Apple’ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kişi destekledi

Apple kurucusunun kızı olan günümüzde modellik yapan Eve Jobs’ın böyle bir paylaşımda bulunması nedeniyle birçok sosyal medya kullanıcısı benzer paylaşımlar yaparak Eve Jobs'a destek verdi.