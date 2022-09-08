iPhone 14 Türkiye fiyatı çılgın bir rakam! Apple öyle bir zam yaptı iPhone fiyatları uçtu
Apple yeni modeli iPhone 14 ile beraber Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra akıllı saatlerini de tanıttı. Yeni modellerin tanıtımıyla birlikte ürünlerin Türkiye satış fiyatları da belli oldu. IPhone 14'ün Türkiye satış fiyatı kallavi oldu. Bu rakama iPhone 14 alabilmek artık imkansız oldu. İşte yeni iPhone 14'ün özellikleri ve diğer ürünlerine yaptığı zamlarla yeni fiyatları :
Apple dün akşam iPhone 14 ve Pro serisi telefonlarını, Watch 8 ve Watch Ultra’yı ve Airpods Pro’nun yeni versiyonunu tanıttı. Apple Türkiye mağazasında sattığı ürünlere de kur artışı nedeniyle zam yaptı. iPhone 13 512GB'ın fiyatı 7 bin 499 TL zamla 35 bin 899 TL'ye çıktı.
iPhone 14’ün Mini versiyonu bu yıl piyasaya sürülmezken Plus ve Pro versiyonları tüketicilerle buluşacak.
Apple, her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği ve yeni ürünlerini tanıttığı 'Apple Event'ı düzenledi. Merakla beklenen iPhone 14 özellikleri ve fiyatı ile birlikte AirPods Pro 2, Apple Watch Series 8 de tanıtımda yerini aldı. Apple’ın yeni telefonları iPhone 14 ve Plus olarak iki ayrı boyutta piyasaya sürülecek.
İphone 14 acil durum özelliği
Yeni telefonlar acil durumlarda uydu üzerinden sinyal de gönderebilecek. Uydu üzerinden mesaj göndermek 15 saniye ile birkaç dakika arasında zaman alacak. Analiz şirketi CSS Insight’ın şef analisti Ben Wood, “Uydu özelliği eklemek için yapılan yatırım küçümsenmeyecek boyutta” diyor ve ekliyor: “Apple’ın buna karar verip, uydu şirketi Globalstar ile ticari bir anlaşma yapması, ardından da bunun altyapısını kurması muhtemelen yıllar almıştır.”
Teknoloji analisti Paolo Pescatore de bu özelliğin ücra bölgelerde popüler olabileceği görüşünde.
IPHONE 14 RENKLERİ NE?
Gümüş, grafit ve altın renkleri olan iPhone, bu modelinde ilk defa mor ve mavi rengi kullanacak