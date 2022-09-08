iPhone 14 Türkiye fiyatı çılgın bir rakam! Apple öyle bir zam yaptı iPhone fiyatları uçtu

İphone 14 acil durum özelliği

Yeni telefonlar acil durumlarda uydu üzerinden sinyal de gönderebilecek. Uydu üzerinden mesaj göndermek 15 saniye ile birkaç dakika arasında zaman alacak. Analiz şirketi CSS Insight’ın şef analisti Ben Wood, “Uydu özelliği eklemek için yapılan yatırım küçümsenmeyecek boyutta” diyor ve ekliyor: “Apple’ın buna karar verip, uydu şirketi Globalstar ile ticari bir anlaşma yapması, ardından da bunun altyapısını kurması muhtemelen yıllar almıştır.”

Teknoloji analisti Paolo Pescatore de bu özelliğin ücra bölgelerde popüler olabileceği görüşünde.