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FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven'in müthiş yalanı Berna Laçin'i heyecanlandırdı Hadi Özışık yorulmladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in 15 Temmuz yalanına sarılan Berna Laçin'i Youtube kanalında değerlendirdi.

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Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in akıllara ziyan iddiasına sarılan Berna Laçin rezil duruma düştü. 

Güen'in "15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce MİT’çi Nuh Yılmaz’la görüştüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın facetime ile canlı yayın bağlantısını planladı" iddiası havada kaldı.

Hande Fırat, o geceye ilişkin tüm iddiaları tek tek ayrıntılarıyla cevapladı. Geriye FETÖ'cünün ipine sarılan Berna Laçin'in kendisini zor duruma düşürmesi kaldı. 

Berna Laçin, Hande Fırat ve FETÖ'cü Cevheri Güven kavgasının detaylarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında değerlendirdi.

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