Bebeğini yemek üzereydi! Korkusuz anne kaplana çıplak elle müdahale etti sonrası dehşet
HİNDİSTAN'da bir eyalette anne ve bebeği kaplan saldırısına uğradı. 15 aylık bebeği yemek üzere olan kaplanla anne arasında birkaç dakika boğuşma yaşandı.
Hindistanlı yetkililer, bebeğini canı pahasına koruyan anne ve kaplan arasındaki dövüşün geçen Pazar günü Bandhavgarh Kaplan Koruma Alanı'nda yaşandığını açıkladı.
Kaplan rezervinin çevresinde yaşayan insanlar ile hayvanlar arasında bu tür çatışmaların nadir olmadığı kaydedildi. Bölgede yaşayan köylüler, kaplanların yanı sıra fillerin de köylerine girip ekinlerine zarar verdiğini söyledi.
Bununla birlikte Hindistan genelinde, ormanlara ve milli parklara yakın bölgelerde yaşayanlar, insan-hayvan çatışmalarında bir artışa tanık oluyor. Uzmanlar bunun nedeninin hızlı kentleşmenin hayvanların doğal yaşam alanlarını yok etmesi olduğunu belirtiyor. Bu yüzden, vahşi hayvanlar av ve sığınacak bir alan bulmak bulmak için köylere ve kasabalara akın ediyor.
Çalılardan çıkıp bebeğe saldırdı!
Yaşanan son olayda, Archana Choudhary ve yürümeye henüz başlayan çocuğu bir tarladayken, bir kaplan çalılardan çıkıp bebeğe saldırdı.