Bebeğini yemek üzereydi! Korkusuz anne kaplana çıplak elle müdahale etti sonrası dehşet

Bununla birlikte Hindistan genelinde, ormanlara ve milli parklara yakın bölgelerde yaşayanlar, insan-hayvan çatışmalarında bir artışa tanık oluyor. Uzmanlar bunun nedeninin hızlı kentleşmenin hayvanların doğal yaşam alanlarını yok etmesi olduğunu belirtiyor. Bu yüzden, vahşi hayvanlar av ve sığınacak bir alan bulmak bulmak için köylere ve kasabalara akın ediyor.