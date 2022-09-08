BIST 3.496
DOLAR 18,24
EURO 18,30
ALTIN 1.012,55
HABER /  GÜNCEL

ÖSYM duyurdu! Giriş belgeleri erişime açıldı KPSS sınav yeri öğrenme

ÖSYM duyurdu! Giriş belgeleri erişime açıldı KPSS sınav yeri öğrenme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Abone ol

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Sınav giriş yerinizi öğrenmek için tıklayın

Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav tarihleri güncellendi

Bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti.

ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bebeğini yemek üzereydi! Korkusuz anne kaplana çıplak elle müdahale etti sonrası dehşet
Foto Galeri Bebeğini yemek üzereydi! Korkusuz anne kaplana çıplak elle müdahale etti sonrası dehşet Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'ye kiralar 70 bin liraya kadar yükseldi hava parası en az 1 milyon lira oldu
Edirne'ye kiralar 70 bin liraya kadar yükseldi hava parası en az 1 milyon lira oldu
Edirne'de kazı sırasında işçiler buldu! İhbar sonrası polis devreye girdi
Edirne'de kazı sırasında işçiler buldu! İhbar sonrası polis devreye girdi
Zonguldak'taki 'kesik baş' cinayetinde tüyler ürperten detaylar
Zonguldak'taki 'kesik baş' cinayetinde tüyler ürperten detaylar
Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile öyle bir dalga geçti ki... Çok sayıda kişi hak verdi
Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile öyle bir dalga geçti ki... Çok sayıda kişi hak verdi
Zeynep Gıcık vahşetinde sır perdesi aralanıyor: Herkesle yatıyorsun beni de memnun et....
Zeynep Gıcık vahşetinde sır perdesi aralanıyor: Herkesle yatıyorsun beni de memnun et....
Lara Tümer anlattıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! "Ben bununla evleneceğim" demiş ve....
Lara Tümer anlattıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! "Ben bununla evleneceğim" demiş ve....
Makam aracıyla alkollü şekilde kaza yapan CHP’li başkan özür diledi
Makam aracıyla alkollü şekilde kaza yapan CHP’li başkan özür diledi
Erdoğan'dan Putin'in tahıl koridoru çıkışıyla ilgili dikkat çeken sözler 'Erdoğan ile görüşeceğim' demişti
Erdoğan'dan Putin'in tahıl koridoru çıkışıyla ilgili dikkat çeken sözler 'Erdoğan ile görüşeceğim' demişti
Sosyal medyadaki gerginliğimizin sebebi belli oldu! İlginç araştırma...
Sosyal medyadaki gerginliğimizin sebebi belli oldu! İlginç araştırma...
Kadıköy'de, cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi mahalleli bala doydu
Kadıköy'de, cadde ortasında yetiştirdiği arılar bal verdi mahalleli bala doydu