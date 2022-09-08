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Edirne'ye kiralar 70 bin liraya kadar yükseldi hava parası en az 1 milyon lira oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'ye kiralar 70 bin liraya kadar yükseldi hava parası en az 1 milyon lira oldu

Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için Edirne’ye akın etmesini fırsata çevirmek hayaliyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda esnaf, Edirne’de iş yeri açmaya başladı. Saraçlar Caddesi’ndeki kiralık dükkanların fiyatları 15 bin liradan 50-70 bin liraya yükselirken, esnaf ise en az 1 milyon hava parası istiyor.

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Bulgaristan’ın para birimi levanın Türk lirası karşısında değer bulması devam ediyor. Bulgarlar, geçen haftalara göre son günlerde daha fazla Edirne’ye gelmeye başladı.

Cuma sabahı günün ilk saatlerinde Edirne’ye akın eden Bulgarlar, Ulus Pazarı başta olmak üzere pazar ve dükkanlarda gün boyu alışveriş yapıyor. Cuma ve cumartesi akşamları Edirne’de konaklayan Bulgarlar, pazar akşamı kentten ayrılıyor.

En az 3 gün 2 gece Edirne’de zaman geçiren ve buldukları her fırsatta alışveriş yapan Bulgarlar, kent merkezinde ekonomik hareketlilik yaşatıyor. Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe ihtiyaçlarının tamamını Edirne esnafından karşılayan Bulgarlar, esnafın yüzünü güldürüyor.

Esnaf 1 milyon hava parası istiyor

Edirne’de yaşanan bu ekonomik hareketlilik, esnaf göçünü de beraberinde getirdi. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Edirne’ye gelen esnaflar, dükkan kiralamaya başladı. Yoğun talep üzerine 15 bin lira olan iş yeri kiraları ise 50 ile 70 bin liraya yükseldi. Edirne’de kiralık iş yeri bulmanın zorlaştığı şu günlerde, iş yerlerini devredecek esnaf ise en az 1 milyon hava parası istiyor.

Edirne’ye çok ciddi esnaf talebi var

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, "Edirne’de kiralık yer bulmak problem haline geldi. Çevre il esnaflarından Edirne’ye çok ciddi talep var. Çevre illerden gelen esnaflar, 50-70 bin liradan iş yeri kiralamaya başladı ama ödedikleri kira parasını kazanamazlar, bu kiralarla işlerinin altından kalkamazlar. Dükkan açmak sadece kiradan ibaret değil. Gelen esnafın çoğu hayal kırıklığı yaşayacak” dedi.

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