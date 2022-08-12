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Bulgarlar Edirne'ye akın etti! İğneden ipliğe poşet poşet aldılar

İhlas Haber Ajansı
Bulgarlar Edirne'ye akın etti! İğneden ipliğe poşet poşet aldılar

Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, Edirne'de adım atacak yer bırakmadı.

Bulgarlar Edirne'ye akın etti! İğneden ipliğe poşet poşet aldılar

Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarında aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. 

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Bulgarlar Edirne'ye akın etti! İğneden ipliğe poşet poşet aldılar

Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

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Bulgarlar Edirne'ye akın etti! İğneden ipliğe poşet poşet aldılar

İhtiyacı olan her şeyi Edirne’den almak için Bulgaristan’dan gelen Ceylan Nail “Cuma günleri sık sık Edirne’ye geliyoruz alışveriş yapmak için. Kimlik ile gelip gidebiliyoruz. Daha iyi ve kolay oldu böyle” dedi. 

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Bulgarlar Edirne'ye akın etti! İğneden ipliğe poşet poşet aldılar

 Edirne'de esnafın da yüzü de gülüyor. Müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu anlatan esnaf, alışveriş turizminin devam etmesini istiyor.

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