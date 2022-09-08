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Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek! 'Çıkarılan zorluklar var'

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek! 'Çıkarılan zorluklar var'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Akşener, "Kendisine karşı çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var onları konuştuk bilgilendik" dedi.

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İyi Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB'deki makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ziyaret sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

İmamoğlu ile çok kez görüştüm

"Ben İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile çok kez görüştüm. Ancak makamında daha önce ziyaret etmemiştim. İlk kez ziyaret ediyorum, kahve içtik. Özellikle kahve içtik, çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor. O oluyor, bu oluyor. O çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var onları konuştuk bilgilendik."

"İlk başa yalıları koyduk"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme sonrası Akşener'e 'Boğaziçi Yalıları' isimli kitap hediye etti. İmamoğlu, hediyeyi verirken "Çok kitabımız var ama ilk başa yalıları koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama koruyacağız" dedi. Akşener ise "Bir mesaj var burada 'İstanbul Yalıları'nı aldık, gördük birlikte koruyacağız" ifadelerini kullandı. 

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