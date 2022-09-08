İlişkide erkeklerin yalan söyleme nedeni ortaya çıktı! Bu yöntemlerle yalan söyleyen erkeği anında fark edin

Her ilişkide büyük olmasa da küçük beyaz yalanlar mutlaka olur. Bu, ilişkiyi sarsacak ya da bitirecek bir sebep değildir. İlişki içince erkekler, kadınlara nazaran daha çok yalan söyler. Erkeklerin yalan söyleme nedenini ve yalan söyleyen erkeği hemen fark ettirecek yöntemleri sizler için derledik...

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Yalan söylemek kabul edilebilir ve affedilebilir bir davranış biçimi değildir. Ancak erkekler ikili ilişkilerinde çok fazla yalan söylemeye gerek duyuyorlar. Bazen bunu ilişkisini kurtarmak için ya da huzurun bozulmaması için yaptıklarını söylüyorlar. Her ne kadar iyi niyetle söylenmiş de olsa, yalan ilişkide güveni sarsabilir. Tabi bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Kadınlara göre ilişkilerde daha az dürüst olan erkeklerin bu davranışlarını anlayabilmek ne yazık ki pek de kolay olmuyor. Erkeklerin neden yalan söylediğini ve yalan söyleyen erkekleri hangi davranışlarından tespit edebileceğinizi merak ediyorsanız bu yazı tam size göre... Bakın yalan söyleyen erkekler nasıl belli olur...

Partnerinin tepkilerinden çekinir

Kadınların tavırlarıyla uğraşmak istemeyen erkekler genellikle gerçekleri gizlemeyi tercih ediyor. Örneğin arkadaşlarıyla dışarı çıktığını söylemek yerine toplantıda olduğunu ya da başka bir işi olduğunu söyleme gereği duyuyor. Çünkü partnerlerinin göstereceği gerçek tepkilerden çekiniyor. Kötü niyetleri olmasa bile partnerlerinin bu buluşmayı yanlış anlayacağından endişe ederek hareket ediyor. Bu sebeple tartışmak yerine kısa yolu seçiyor ve yalan söylemeyi daha kolay görüyor.

Partnerini etkilemeye çalışır

İlişkinin en başında yalan söyleyen erkekler genellikle bunu hoşlandıkları kadını etkilemek için yapar. Kendini olduğundan daha başarılı ve varlıklı olarak gösterir. Böylece kadınları daha kolay etkileyeceğini ve elde edeceğini düşünür. Kendilerini her zaman daha akıllı ve yetenekli göstermek için yalan söylemeyi tercih eden erkekler bunu yaparken ne yazık ki sonucunun ne olacağını düşünmez. Başlangıçta çitayı yükseğe çıkaran erkekler, ilişkinin ilerleyen dönemlerinde kendilerini yetersiz hissedebiliyor.

Karar veremez

Kararsızlık sorunu da erkeklerin bir ilişki içindeyken yalan söylemeyi yönelmesinin nedenlerinin başında geliyor. İlişkileriyle ilgili kararları kolay veremeyen erkekler, bu konuda zorlandıklarında ya da kendilerini rahat hissetmediklerinde akıllarına ilk gelen şey yalan söyleyerek kurtulmaya çalışmak oluyor. Önemli bir kararı ertelemenin en kolay yolunun yalan söylemek olduğunu düşünüyorlar ve sürekli tartışmaları ve kararları, yüzleşmek yerine yalan söyleyerek erteliyorlar. Anı kurtaracak basit bir yalan huzurlarının bozulmasını önlüyor. Böyle bir durumlar karşılaşmamak için karşınızdaki erkeğin hareketlerini iyi gözlemleseniz iyi olur.