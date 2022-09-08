HDP'li Semra Güzel'in kaçış planıyla ilgili şok ayrıntılar çıktı fuhuş detayı

MİT'in nefes kesen takibiyle yakalanan HDP'li Semra Güzel'i kaçırmaya çalışan insan kaçakçısı F.D.'nin fuhuş yaptığı kadına yurtdışına çıkacağını söylediği, fuhuş şebekesi üyelerini kaçıran şebekeyle işbirliği yapması sonrasında deşifre olduğu ortaya çıktı.

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"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Türkiye'den kaçış planının detayları ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre Semra Güzel'in fuhuş şebekesi ile birlikte firar etmeye hazırlandığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre Semra Güzel ile yurtdışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan F.D.'nin fuhuş zaafı, illegal kaçış planının çökmesine neden olduğu belirtildi.

Semra Güzel'in birlikte kaçacağı kişi fuhuş çetesiyle irtibatlı çıktı

PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden kişi ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen F.D.'nin farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu ortaya çıktı.

Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin ayrıca fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda kişiyle de irtibatı bulunduğu, illegal kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı ilişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" söylemesiyle harekete geçildi.