Sıfır maliyetle hastalıklarınızı tedavi edin! Gülümsemenin sağlığınıza olan faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Hem ruhen hem bedenen birçok hastalığın şifası olan gülümsemek yeni çağın en zor tedavisi içerisinde yer alıyor. İşte gülümsemenin sağlığınıza olan faydaları...

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İnsan duyguları yüzyıllardır bedensel ve ruhsal hastalıkların hem kaynağı hem de tedavisi olmuştur. Fakat son yıllarda tedavilerden daha zor olan durumlardan birisi duyguları yaşayabilmek haline geldi. Yaşanan iyi ya da kötü duyguların birçok hastalığı etkilediği herkes tarafından bilinmektedir.

Çağın en büyük sorunlarından birisi olan duygusuzluk beraberinde gülümsememeyi getirdi. Gülümsemek bedende birçok hücre yenilemesini sağlarken kalp sorunlarından, kilo sorunlarına kadar vücuttaki birçok sorunu maliyetsiz bir şekilde tedavi ediyor. İşte sahte bile olsa gülümsemenin insan vücutuna olan faydaları...

-Vücuttaki ağrıları azaltır

Gülümsemek beyine verdiği rahatlama hissi ve vücutta salgıladığı endorfin adındaki hormonlar sayesinde bedeninizdeki ve ruhunuzdaki ağrıları giderir. Kaslara gevşeklik veren bu hormonlar sayesinde beden rahatlar ve kişi kendini daha sağlıklı hisseder.

-Kan basıncını dengeler

Gülme esnasında vücut daha fazla oksijene ihtiyaç duyar bu esnada ise akciğerlere giden oksijen miktarı normale göre daha fazla miktarda olur. Vücuttaki oksijen miktarının artması ise kan dolaşımını düzenlerken kan basıncını dengeler. Kan basıncının dengeli olması kişide beyin kanaması, kalp krizi gibi riskleri azaltır.

-Yağ yakımına yardımcı olur

Birçok ünlü sağlıkçı tarafından yapılan araştırmalara göre gülümsemek bireyin spor yaparken salgıladığı hormonlarla aynı hormonu salgılamasına sağlar. Aynı zamanda kilo alma sorununun sağlıksal olduğu kadar ruhsal sorunlardan dolayı olması gülümsemenin kilo üzerinde etkisini tetikliyor. Hiçbir yorgunluk ve zahmet vermeyen gülümseme günde on dakika boyunca aralıksız bir şekilde yapıldığında insan bedeninde 30 kalori yaktırıyor.

-Stres seviyesini düşürür uyku kalitesini arttırır

Şairlerinde söylediği gibi ucuz bir ilaç olan gülümsemek sahteden yapılmış bir eylem bile olsa modunuzu yükselten kimyasallar salgılarken strese neden olan hormonları azaltıyor. Güçlü pozitif etkileri olan gülümsemek uykuya geçmeden önce yapılırsa karın kaslarına gevşeklik verir ve daha rahat bir uyku çekilmesine yardımcı olur.

-Ruhsal sorunları giderir

Gülümseme eylemi bedensel birçok faydanın yanı sıra ruhsal olarakta insana fayda sağlar. Çoğunlukla sevinçli ve mutlu anlarda yapılan bu eylem bazen sinirliyken ve üzgünkende yapılabilir. Sinirlerin sakinleşmesi için ağlamak kadar önemli olan gülümseme eylemi vücuda duygusal olarak rahatlama sağlar.