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Osmanlı Ocakları DEVA Partisi'nin kapatılması için Yargıtay'a başvurdu

Osmanlı Ocakları DEVA Partisi'nin kapatılması için Yargıtay'a başvurdu

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, DEVA Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.

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Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "FETÖ ile mücadelenin meşale ateşini yakmış Osmanlı Ocakları hala FETÖ'nün izini sürmeye ve mücadeleye devam ediyor. Nerede bir FETÖ'cü varsa onu ifşa etmeye çalışıyor, nerede bir FETÖ'cü kurum ve kuruluş varsa iz sürüyor” dedi.

Canpolat, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına DEVA Partisi'nin kapatılması ile alakalı dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. Yapılacak olan araştırmalar sonucunda edinilen bilgi ve belgelerin FETÖ terör örgütünün siyasi uzantısının DEVA Partisi olduğu gün ışığına çıkacak ve yine Osmanlı Ocakları'nın uyarısı tarihte yerini alacaktır. Bu iş için henüz geç kalınmamıştır. DEVA Partisi'nin terör faaliyetleri ve iltisaklı olduğu kişilerle yaptığı faaliyetleri derhal durdurulmalıdır. Partisi de kapatılmalı, yöneticilerine de gerekli siyasi yasaklar getirilmelidir. Bu şikayet konumuz Osmanlı Ocaklarımızın yeni kurmuş olduğu Ocak Partisi ile aynı yöndedir."

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