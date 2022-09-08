Avrupa'da 24 yılın en büyük faiz artışı gerçekleşti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye yükseltti. Tarihi faiz artışı kararı alan önümüzdeki toplantılarda da artışların devam edebileceği sinyali verdi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği gibi faizi 75 baz puan artırdı ve refinansman faiz oranı yüzde 1,50'ye yükseldi.Böylece ECB tarihinin en büyük faiz artırımına gitmiş oldu. Banka bir önceki toplantısında 50 baz puan artışa gitmişti.

ECB'den yapılan açıklamada, "Bankaların fonlama şartlarını izlemeye devam edeceğiz. Faizlerde, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlayacak seviyelere doğru önden yüklemeleri adımlar attık" ifadelerine yer verildi.

Yüksek enflasyona dikkat çekildi

Bankanın karar metninde faizlerin daha da yükselmesinin beklendiği belirtildi. AMB metinde enflasyonla ilgili olarak "Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor ve uzun bir dönem için hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi büyük olasılık" değerlendirmelerine yer verdi.

AMB'nin açıklamasında, faizlerde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlayacak seviyelere doğru önden yüklemeli adımlar atıldığı belirtildi.

Banka, önümüzdeki birkaç toplantıda Yönetim Konseyi'nin talebi düşürmek için faizlerin daha da artırılmasını beklediği ifade edildi.

AMB, "Bankaların fonlama şartlarını izlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik projeksiyonlar güncellendi

Banka ekonomik verilere ilişkin projeksiyonlarında da güncellemeye gitti.

Avrupa Merkez Bankası'nın 2022 yılı için büyüme beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıkarken, 2023 beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 0,9'a, 2023 beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildi.

Daha önce yüzde 6,8 olan 2022 enflasyon tahmini yüzde 8,1'e yükseldi. 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e çıkarıldı.