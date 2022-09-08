Balkondan marketin içine düştü! Korkunç anlar kameralarca an be an kaydedildi işte o anlar

Olay, dün gece yarısı Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Bir genç, Esen Peksoy ve çocuklarının işlettiği marketin içine düştü. Ne olduğunu anlamayan aile hemen gencin yardımına koşarken, diğer taraftan 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.