Balkondan marketin içine düştü! Korkunç anlar kameralarca an be an kaydedildi işte o anlar
ANTALYA'da bir pansiyonda kalan otizmli genç, balkondan mandal almak isterken marketin içine düştü. Görünlerin yüreklerini ağızlarına getiren olay kameralar tarafından an be an kaydedildi. İşte o görüntüler...
Antalya’da otizm hastası gencin konakladığı pansiyonun birinci katından marketin tentesinden içeri düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yardım için seferber olurken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, dün gece yarısı Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Bir genç, Esen Peksoy ve çocuklarının işlettiği marketin içine düştü. Ne olduğunu anlamayan aile hemen gencin yardımına koşarken, diğer taraftan 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan otizmli gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gencin Antalya’ya ailesiyle Erzurum’dan tatile geldiği ve konakladığı pansiyonun birinci katında mandalı almak isterken düştüğü öğrenildi.
Gencin babası, "Oğlum sırtının üzerine düşmüş. Otizm rahatsızlığı vardı. Şanslıyız, daha kötüsü de olabilirdi" dedi. Market sahibi Esin Peksoy ise olayda üzücü bir durum yaşanmamasına sevindiklerini kaydetti.