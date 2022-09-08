Edis ve Gazapizm konserinde tekmeler havada uçuştu! Konser alanı savaş alanına döndü

Şarkıcı Edis ve Gazapizm, Bursa'da bir alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen konserde sahne aldı. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği konserinde kavga çıktı. Taciz iddiasından dolayı çıkan kavgada onlarca kişi, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Konser alanı adeta savaş alanına döndü. işte o görüntüler...

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Edis ve Gazapizm Bursa'da sahne aldı

Dün akşam Bursa'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen konserde şarkıcı Edis Görgülü ve rapçi Gazapizm sahne aldı. Yüzlerce hayranıyla buluşan ikilinin şarkısına herkes hep bir ağızdan eşlik etti ve konserde çok eğlenceli anlar yaşandı.

Konserde tartışma ve arbede yaşandı

Kalabalık nedeniyle zaman zaman izleyiciler arasında bazı gerginliklerin yaşandığı konser alanında birden bire taciz iddiası ortaya çıktı. Ortaya çıkan taciz iddiası ile 'yan bakma' tartışması, konseri izlemeye gelenler arasında büyük bir tartışmaya ve arbedeye neden oldu.

Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

Konser alanındaki büyük kalabalığın ortasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Onlarca kişi, tekme ve yumruklarla konser alanında birbirlerine girdi. Konser alanının dışına da taşan ve orada da devam eden yüksek tansiyonlu kavga, orada bulunan diğer kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evli arkadaşlarıyla yakınlaşmıştı

Öte yandan ünlü şarkıcı Edis, evli arkadaşları Zeynep Bastık ve Bensu Soral’la sergilediği samimi tavırların sosyal medyada hızla yayıla görüntülerinin ardından espri konusu olmuştu. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Antalya’da verdiği konserde ilginç bir konuşma yaptı.

Edis, bir hayranı “Dudak” şarkısını söylemesini isteyince şu ifadeleri kullandı: “Benden ‘Dudak’ falan istemeyin. Sonra başıma bela oluyor. Twitter’da gündem oluyorum. Icardi de geliyormuş, öyle şeyler söylüyorlar. Niye benimle dalga geçiyorsunuz? Gerçi ben olsam ben de gülerdim ama abartmayın. Melek gibi insanım, şeytan yaptınız beni.”

''En güzel aşk Allah!''

Ayrıca yaptığı her hareketle ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Edis, yoğun konser maratonuna tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsun'da konser veren ünlü popçu, şarkılara ara verip yaptığı o konuşmayla sosyal medyada viral olmuştu. Edis'in Allah için söylediği sözler herkes tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış ve alkış yağmuruna tutulmuştu.

Aşktan yana uzun zamandır bir türlü yüzü gülmeyen Edis, konserinde söylediği şu sözler ile gündeme gelmişti. Sahnede sık sık hayranlarıyla dertleşen Edis, "En güzel aşk Allah, sonra siz." ifadelerini kullandı.