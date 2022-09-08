Angelina Jolie'den Brad Pitt'e şok dava! "Sus payı verdi"

Hollywood'ın dünyaca ünlü ismi Angelina Jolie, eksi eşi Brad Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalışmasıyla ilgili kendisine sus payı verdiğini iddia ederek dava açtı

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Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki olaylı davanın sonrasında bu günlerde de gözler Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e açtığı davaya çevrildi.

Angelina Jolie, 2016'da yollarını ayırdığı eski eşi Brad Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini iddia ederek 250 milyon dolarlık dava açtı.

'Öç almak istedi' iddiası

Page Six'in haberine göre; dava sebebi olarak Brad Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiği iddia etti. Bunun yanı sıra, Brad Pitt'in, boşanma ve velayet davasından dolayı eski eşinden öç almak istediği ve Jolie'nin şaraphane yatırımından tek kuruş kazanmamasından emin olmak istediği aktarıldı.

Pitt'in eski eşi Jolie'ye 'sus payı' verdiği ve evliliklerinin bitmesine sebep olan koşullar mevzusunda sessiz kalması istediği aktarıldı.

Dava evraklarında, 2008 senesinde Miraval Şatosunu satın alan Pitt ile Jolie'nin, şaraphaneyi geliştirmek için milyonlarca dolar harcadığı bilgisi bulunuyor.

Aktarılan bilgilere göre, Angelina Jolie ile Brad Pitt, şaraphanenin hisselerini yarı yarıya bölüşmüştü ancak Jolie'nin finansal kaynaklarının çoğunun şaraphaneye bağlı olduğu aktarıldı.

Boşanmanın sonrasında Pitt ve ortaklarının şaraphaneden elde edilen geliri 'boş projelerde' harcadığı öne sürüldü.

Brad Pitt'in talebine ret

Eski eşi Angelina Jolie'nin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar verme amacı güttüğünü iddia eden Brad Pitt'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Neler olmuştu?

Jolie'nin alkol firmayı ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafında kendisine açılan bir dava ile engellenmişti. Fakat bu hukuk mücadelesinin galibi Angelina Jolie olmuştu.

Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki % 50'lik hissesini şarap grubu Tenute del Mondo'ya satışını gerçekleştirmişti.

Alkol üreticisi Stoli Group'un küresel CEO'su Damian McKinney, Stoli'nin Miraval'ın şaraplarına ve markasına duyduğu hayranlığı dile getirmişti. McKinney, bunun yanı sıra Brad Pitt'in yanında yer almaktan heyecan duyduğunu da belirtmişti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in devam eden yasal mücadelelerine hakim olan bir kaynak, son davalar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Angelina'nın Brad'e yönelik eylemleri sürekli olarak kinci nitelikte. Bu, bir kişinin kuralları aşmaya ve yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışmasının başka bir örneğidir.

İkilinin şato için karşı karşıya gelmesinin arkasında başka nedenlerin olduğu da dedikodular arasında yer almıştı. Brad Pitt'in Alman model Nicole Poturalski ile geçtiğimiz yıllarda Miraval Şatosu'nu ziyaret etmesi, Angelina Jolie için bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürülmüştü.