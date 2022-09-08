Beşiktaş, Nathan Redmond transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Southampton forması giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Redmond ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Beşiktaş'tan 'Hoş geldin Nathan Redmond' paylaşımı:

Her iki kanatta da forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcu, forvet arkası bölgesinde de görev alabiliyor. İngiltere Premier Lig'de 264 karşılaşmada forma giyen Redmond, 28 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.