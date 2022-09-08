İzmir'de yarın Tarkan konseri nerede olacak? Sahne yıkılmıştı Tarkan nazar çıktı deyip duyurdu

İZMİR'de 9 Eylül'deki 100. yıl kutlamaları için kurulan platform yıkılmıştı. Tarkan konser vereceği alanın yıkıldığını İzmir yolunda öğrenmişti. Tarkan bugün İzmir'den haber yolladı. Instagram hesabından gelen mesaj İzmir konserini bekleyenleri sevindirdi. Tarkan konseri biletleri arayanlar için de bilgi verelim: konser ücretsiz. Ancak konser yerinde değişiklik oldu. İşte İzmir'in yüzüncü yıl etkinlik programı ve Tarkan'dan gelen son haber...

Abone ol

İZMİR kurtuluşunun 100. yılını 3 gün 3 gece sürecek etkinliklerle kutlayacak. İzmir'in yüzüncü yıl kutlamalarının bombası ise Tarkan oldu. Mega star Tarkan İzmir'in 100. yıl dönümü için vereceği konser tamamen ücretsiz olacak. İzmir halkının merakla beklediği konser öncesinde çarşamba gecesi gelen son dakika haberi büyük şok yaşatmıştı. Tarkan'ın Kordonboyu'nda konser vereceği alana kurulan platform çökmüştü. 1 kişinin yaralandığı olayın can kaybı olmadan atlatılmasını Tarkan "nazar çıktı" diye yorumladı. Konser alanı çökünce konserin yeri de değiştirildi.

Tarkan konseri gerçekleşecek mi?

Konser platformunun çökmesi yüzünden Tarkan konserinin akibeti merak konusu oldu. Çökme haberini İzmir yolunda alan Tarkan'dan bu konuda haber geldi. Tarkan İzmir'i arkasına alarak çektiği fotoğrafla konserin gerçekleşeceğini duyurdu.

Tarkan Instagram hesabından yukardaki fotoğrafı paylayıp şunları yazdı:

-"Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum❤️ Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz"

Tarkan konseri nerede saat kaçta?

Tarkan konseri Konak Cumhuriyet Meydanı yakınındaki Kordonboyu’nda yapılacaktı. Konser platformu çöktüğü için mekan değişikliği yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından konserin yeni adresini duyurdu. Tarkan Konseri'nin yeni mekanı Gündoğdu meydanı olacak. 9 Eylül akşamı gerçekleşecek Tarkan konseri saat 22.00'da başlayacak. Tarkan konseri için bilet almaya gerek yok. Tarkan konseri İzmir'in yüzüncü yılı sebebiyle tamamen ücretsiz olacak.

Çöken konser alanında son durum?

Çarşamba gecesi çöken Kordonboyu'ndaki konser alanında çalışmalar gün boyu devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor. Kordon'daki şiddetli rüzgar sebebiyle önce platformdaki brandaların kaldırılacağı, ardından da sahnedeki sistemlerin parça parça kaldırılacağı öğrenildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'na taşındı.

Tarkan'ı balkondan dinlemek 500 dolar

Tarkan konseri için çevre illerden İzmir'e bir çok kişi geliyor. Tarkan konserinin yapılacağı alanı gören evlerin balkonları kiralanmaya başladı. Tarife ise 500 dolardan başlıyor. Tarkan'ı denizden teknede izlemek isteyenlerden ise 8000 bin lira alınıyor. Konser alanında Tarkan'ı izlemek ise bedava...

İzmir Kordon'daki kafe ve restoranlarda kişi başı fiyat 650 lira ile bin lira arasında Tarkan konseri rezervasyonları yapılmıştı. Kordonboyu'ndaki konser, platform çökmesi sebebiyle Gündoğdu meydanına taşınınca esnafın Tarkan kazancı da çöpe gitti.