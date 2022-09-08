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HDP'den Meral Akşener'e sert sözler: Hiçbir HDP’li senin oturduğun kıraathanede çay içmez

HDP'den Meral Akşener'e sert sözler: Hiçbir HDP’li senin oturduğun kıraathanede çay içmez

HDP Sözcüsü Ebru Günay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine tepki göstererek "Hiçbir HDP’li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez." dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri üzerine başlayan, İYİ Parti'nin "HDP'nin olduğu yerde olmayız" karşılığı ile devam eden tartışma HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın son açıklamasıyla iyice alevlendi.

Günay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Hiçbir partiyle bakanlık pazarlığı yapmadıklarını ifade eden Günay, "Sanki HDP, Millet İttifakı'nda yer almak istiyormuş gibi algı üretmek bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Biz geçen sene açıkladığımız deklarasyonla tutumumuzu ve ilkelerimizi ortaya koyduk. Ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın içindeyiz ne de bu ittifakları destekleriz." diye konuştu.

"Tasvip etmeyeceğimiz adaya asla destek vermeyiz"

"Emek ve Özgürlük İttifakı" ile seçime gireceklerini bildiren Günay, "Hiç merak etmeyin, bizim ne aday ne de tercih yapma sorunumuz var. Türkiye'nin en geniş kesimlerine hitap edecek isimler üzerinde şimdiden tartışmaya başladık. Bu kadar açık konuşuyoruz. Bizim tasvip etmeyeceğimiz bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

"Senin bu ülkeye vadettiğin tek şey 90’ların karanlığıdır"

HDP'nin olduğu masada İYİ Parti'nin olmayacağını dile getiren Akşener'e tepki gösteren Günay, şunları kaydetti:

"Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP’ye konum belirlemek değil. Bir kere halk seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vadettiğin tek şey 90’ların karanlığıdır. Hiçbir HDP’li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. HDP’nin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz Emek ve Özgürlük İttifakı'dır."

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