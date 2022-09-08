İngiltere Kraliçesi Elizabeth öldü mü? Bomba bir söylenti var 150'den fazla başbakan eskitti

İNGİLTERE'nin 96 yaşındaki Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm döşeğinde olduğu haberleri gelmişti. BBC normal yayınları iptal edip sunucular siyah kravat takınca Kraliçe'nin öldüğü söylentileri çıktı. Kraliyet üyeleri Balmoral'e doğru yola çıktı. Kraliçe Elizabeth tam 70 yıldır tahtta oturuyordu. Kraliçe Elizabeth öldüğünde oğlu Charles'ın Lady Diana'dan sonraki ikinci eşi Camilla kraliçe olacak.

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70 yıldır İngiltere kraliyet tahtında oturan ve bugüne kadar 150'den fazla başbakan eskiten İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, dün Liz Truss'a başbakanlık görevini vermişti. Kraliçe'den bugün ise tüm dünyayı heyecanlandıran son dakika haberi geldi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi. Ancak sosyal medyada Kraliçe'nin öldüğü yönünde iddialar var.

Kraliyet üyeleri yola çıktı

İngiltere Buchingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi. Kraliyet üyeleri de bulundukları yerden Balmoral'e gidiyor. Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.

Öldü söylentisi çıktı

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, normal yayın akışını saat 18:00'e kadar iptal etti. BBC spikerlerinin siyah kravatla yayına çıkmaları sosyal medyada Kraliçe’nin 'öldüğü' söylentisini çıkardı. Kraliçe'nin durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.

Liz Truss'tan açıklama İngiltere Başbakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğle vakti Buckingham Sarayı'ndan gelen haberler nedeniyle derinden endişe duyuyor. Benim düşüncelerim ve Birleşik Krallık'taki insanların düşünceleri şu anda Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte. Kraliçe'nin sağlığı konusunda gelecek haberleri bekliyoruz" dedi.

Toplantıyı iptal etmek zorunda kalmıştı

Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışmanlarıyla planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı. Önceki gün Kraliçe, İskoç'yaki evi Balmoral Kalesi'nde yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı ağırlamıştı. Truss, Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından tüm ülkenin bu haberden dolayı üzüntü duyacağını söyledi.

70 yılda 150'den fazla başbakan eskitti Bu yaz tahta çıkışının 70. yılını deviren 69 yaşındaki hükümdar, İngiltere'de Winston Churchill'den Demir Leydi Margaret Thatcher'a kadar 3'ü kadın olmak üzere toplamda 15 başbakana hükümdar olarak görev tevdi etti. II. Elizabeth, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu birçok ülkenin de hükümdarı konumunda olması nedeniyle eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçti.

1955'te ilk kez hükümeti kurma görevini Anthony Eden'e veren kraliçe, Türkiye'de de 1950'en bu yana Adnan Menderes'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar tam 14 başbakan gördü.

Tahtın varisi kim?

96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin daha önce yayımladığı mesajında, "...Ve zamanı geldiğinde oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinize eminim. O'na (Camilla) içten dileğim kendi işlerini devam ettirirken Camilla'nın da kraliçe olarak bilinmesidir" demişti.