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Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi ipe asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin 82 yaşındaki annesi çocukları ve bakıcısıyla beraber kaldığı evin arka bahçesinde ipe asılı halde bulundu. Annesinin ölümüyle yıkılan Ali Sürmeli, “Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz” dedi.

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KOCAELİ'ndeki olay, bu sabah saatlerinde Derince ilçesi Esentepe Caddesi Çenedağ Mahallesinde meydana geldi. Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli (82), bakıcısı ve çocuklarıyla beraber yaşadığı evin arka bahçesinde ipe asılı halde bulundu. Akçe Sürmeli’yi ipe asılı halde bulan bakıcı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürmeli’nin cenazesi, ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü.

“Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı”

Acı olayı duyan Ali Sürmeli hemen Kocaeli’ye geldi. Ali Sürmeli, “Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem yalnız değildi, kardeşlerim hep yanında aynı evde yaşıyorlardı. Annemin evde bakıcısı da vardı. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.


Akçe Sürmelinin cenazesi yapılan otopsinin ardından Derince'de toprağa verilecek.

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