Abdurrahman Dilipak Akit'ten ayrılınca hali tavrı değişti! 15 Temmuz, Hilal Kaplan ve MİT çıkışı olay...

AKİT gazetesinde 30 yıldır süren yazarlığı geçen hafta sona eren Abdurrahman Dilipak'tan 15 Temmuz ve MİT'le ilgili dikkat çeken paylaşımlar gelmeye başladı. Dilipak'ın "Hilal Kaplan, MİT, OdaTV kapışması hayra alamet değil. Eş zamanlı bir de 15 Temmuz, havada kara bulutlar toplanıyor.." paylaşımı dikkat çekti.

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Abdurrahman Dilipak'tan sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar geldi. Dilipak'ın, 15 Temmuz darbe girişimi, Hilal Kaplan-OdaTV kavgası, ve MİT'le ilgili peş peşe yaptığı paylaşımlar, "Akit'ten ayrıldı hali tavrı değişti" şeklinde yorumlandı. İşte Dilipak'ın dikkat çeken o paylaşımları...

Temmuz matruşkaları hassas bir konudur

- 15 Temmuz öncesi, sırası ve sonrası cevabını arayan o kadar çok soru var ki! Bize gelince daha bakanlar kurulu, valiler listesi bile yok ortada. 15 Temmuz matruşkaları konusu hassas bir konudur..

Havada kara bulutlar toplanıyor

- Hilal Kaplan, MİT, OdaTV kapışması hayra alamet değil. Eş zamanlı bir de 15 Temmuz, havada kara bulutlar toplanıyor..

Herkes kendini aklama telaşında...

- Siyasi arena karışıyor, ama herkes kendini aklama ve karşıdındakini karalama çabasında. Hakikat sanki kimsenin umurunda değil gibi. Biz de yanlış yaptık diyecek tek Allah'ın kulu yok mu?