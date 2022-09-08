BIST 3.438
DOLAR 18,24
EURO 18,20
ALTIN 1.000,99
HABER /  GÜNCEL

Abdurrahman Dilipak Akit'ten ayrılınca hali tavrı değişti! 15 Temmuz, Hilal Kaplan ve MİT çıkışı olay...

Abdurrahman Dilipak Akit'ten ayrılınca hali tavrı değişti! 15 Temmuz, Hilal Kaplan ve MİT çıkışı olay...

AKİT gazetesinde 30 yıldır süren yazarlığı geçen hafta sona eren Abdurrahman Dilipak'tan 15 Temmuz ve MİT'le ilgili dikkat çeken paylaşımlar gelmeye başladı. Dilipak'ın "Hilal Kaplan, MİT, OdaTV kapışması hayra alamet değil. Eş zamanlı bir de 15 Temmuz, havada kara bulutlar toplanıyor.." paylaşımı dikkat çekti.

Abone ol

Abdurrahman Dilipak'tan sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar geldi. Dilipak'ın, 15 Temmuz darbe girişimi, Hilal Kaplan-OdaTV kavgası, ve MİT'le ilgili peş peşe yaptığı paylaşımlar, "Akit'ten ayrıldı hali tavrı değişti" şeklinde yorumlandı. İşte Dilipak'ın dikkat çeken o paylaşımları...

Temmuz matruşkaları hassas bir konudur

- 15 Temmuz öncesi, sırası ve sonrası cevabını arayan o kadar çok soru var ki! Bize gelince daha bakanlar kurulu, valiler listesi bile yok ortada. 15 Temmuz matruşkaları konusu hassas bir konudur..

Havada kara bulutlar toplanıyor

- Hilal Kaplan, MİT, OdaTV kapışması hayra alamet değil. Eş zamanlı bir de 15 Temmuz, havada kara bulutlar toplanıyor..

Herkes kendini aklama telaşında...

- Siyasi arena karışıyor, ama herkes kendini aklama ve karşıdındakini karalama çabasında. Hakikat sanki kimsenin umurunda değil gibi. Biz de yanlış yaptık diyecek tek Allah'ın kulu yok mu?

ÖNCEKİ HABERLER
Taksici ile evde cinsel ilişki! Ankara'da 3 yaşındaki çocuk cinayetinin detayları çıktı
Taksici ile evde cinsel ilişki! Ankara'da 3 yaşındaki çocuk cinayetinin detayları çıktı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth öldü mü? Bomba bir söylenti var 150'den fazla başbakan eskitti
İngiltere Kraliçesi Elizabeth öldü mü? Bomba bir söylenti var 150'den fazla başbakan eskitti
HDP'den Meral Akşener'e sert sözler: Hiçbir HDP’li senin oturduğun kıraathanede çay içmez
HDP'den Meral Akşener'e sert sözler: Hiçbir HDP’li senin oturduğun kıraathanede çay içmez
Beşiktaş, Nathan Redmond transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Nathan Redmond transferini resmen açıkladı
İzmir'de yarın Tarkan konseri nerede olacak? Sahne yıkılmıştı Tarkan nazar çıktı deyip duyurdu
İzmir'de yarın Tarkan konseri nerede olacak? Sahne yıkılmıştı Tarkan nazar çıktı deyip duyurdu
'Bataklık' operasyonunda tutuklu sanık kalmadı! 'Baron'lar Nejat Daş ve Çetin Gören tahliye oldu
'Bataklık' operasyonunda tutuklu sanık kalmadı! 'Baron'lar Nejat Daş ve Çetin Gören tahliye oldu
Angelina Jolie'den Brad Pitt'e şok dava! "Sus payı verdi"
Angelina Jolie'den Brad Pitt'e şok dava! "Sus payı verdi"
Dele Alli 2 hafta yok! İşte forma giyemeceği maçlar
Dele Alli 2 hafta yok! İşte forma giyemeceği maçlar
HDP'li Semra Güzel'in kaçış planıyla ilgili şok ayrıntılar çıktı fuhuş detayı
HDP'li Semra Güzel'in kaçış planıyla ilgili şok ayrıntılar çıktı fuhuş detayı
Ağzından bal damlayan burçlar belli oldu! işte burçlar aleminin en tatlı dilli burçları
Ağzından bal damlayan burçlar belli oldu! işte burçlar aleminin en tatlı dilli burçları