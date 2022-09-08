Uzmanı 'muhteşem dönem' diyerek duyurdu! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Uzman isim Kerem Ökten'in yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı tahminler şu şekilde:

-Havalar an itibariyle ısınmaya başladı. Yaz severler için 6 günlük muhteşem bir dönem. Rüzgârlar da zayıflıyor. Bu son tangoyu iyi değerlendirmeli. Çarşamba'dan itibaren sadece Sonbahar muhabbeti yapacağız...