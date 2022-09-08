Uzmanı 'muhteşem dönem' diyerek duyurdu! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isim Kerem Ökten'den gelen son tahminler yaz severleri sevindirecek. Sıcaklık artıyor hafta sonu deniz planı yapacaklar için de haberler iyi... Bugün yurtta Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları hariç yağış beklenmiyor. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritası yayınlandı. Haritada sıcaklık dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonu yaz geri gelecek. İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aşacak. Kahramanmaraş'ta 38, Antalya'da 35, İzmir'de 33, Balıkesir'de 34 derece görülecek. Günlük tahminde ise bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış görüleceği bildirildi.Diğer bölgelerde hava açık ve güneşli...
Sıcaklığın kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Uzman isim Kerem Ökten'in yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı tahminler şu şekilde:
-Havalar an itibariyle ısınmaya başladı. Yaz severler için 6 günlük muhteşem bir dönem. Rüzgârlar da zayıflıyor. Bu son tangoyu iyi değerlendirmeli. Çarşamba'dan itibaren sadece Sonbahar muhabbeti yapacağız...
-Cumartesi sabahından itibaren gün boyu batı bölgelerde neredeyse yaprak kımıldamayacak. Denize gitmenizi tavsiye ederim. Çarşamba gününe kadarki bu süreç kaçmaz...