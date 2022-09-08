BIST 3.403
DOLAR 18,24
EURO 18,26
ALTIN 1.007,68

Uzmanı 'muhteşem dönem' diyerek duyurdu! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

|
Uzmanı 'muhteşem dönem' diyerek duyurdu! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isim Kerem Ökten'den gelen son tahminler yaz severleri sevindirecek. Sıcaklık artıyor hafta sonu deniz planı yapacaklar için de haberler iyi... Bugün yurtta Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları hariç yağış beklenmiyor. İşte bölge bölge son durum...

Uzmanı 'muhteşem dönem' diyerek duyurdu! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritası yayınlandı. Haritada sıcaklık dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonu yaz geri gelecek. İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aşacak. Kahramanmaraş'ta 38, Antalya'da 35, İzmir'de 33, Balıkesir'de 34 derece görülecek. Günlük tahminde ise bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış görüleceği bildirildi.Diğer bölgelerde hava açık ve güneşli...

112
Uzmanı 'muhteşem dönem' diyerek duyurdu! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Sıcaklığın kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

212
Uzmanı 'muhteşem dönem' diyerek duyurdu! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Uzman isim Kerem Ökten'in yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı tahminler şu şekilde:

-Havalar an itibariyle ısınmaya başladı. Yaz severler için 6 günlük muhteşem bir dönem. Rüzgârlar da zayıflıyor. Bu son tangoyu iyi değerlendirmeli. Çarşamba'dan itibaren sadece Sonbahar muhabbeti yapacağız...

312
Uzmanı 'muhteşem dönem' diyerek duyurdu! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

-Cumartesi sabahından itibaren gün boyu batı bölgelerde neredeyse yaprak kımıldamayacak. Denize gitmenizi tavsiye ederim. Çarşamba gününe kadarki bu süreç kaçmaz...

412