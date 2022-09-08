Bill Gates'ten gençlere geleceğin mesleği açıklaması! "Bizden bile fazla kazanacak" dedi, bombayı patlattı

Microsoft şirketinin kurucu ünlü is insanı Bill Gates 'geleceğin sektörü' diyerek gelecekte en fazla para kazanacak olan mesleği açıkladı.

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Son dönemlerde Korona Virüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla tüm dünyanın dikkatini çeken Microsoft şirketinin kurucusu, dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Bill Gates geçtiğimiz günlerde ultra lüks yatı ile Türkiye'de tatil yapmasıyla gündem olmuştu.

İklim krizinin üstünde durdu!

Her konuşması tüm dünyada merakla karşılanan iş insanı bu defa geleceğin mesleği ile ilgili söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü. 66 yaşındaki Gates konuşmasında iklim krizinin etkilerinin üzerinde dururken geleceğin sektörünün ve mesleğinin iklim değişikliği alanında olacağını açıkladı.

Dünyanın en zengin insanından geleceğin mesleği açıklaması...

İş insanı açıklamalarını online bir konferansta dinleyicilerle paylaştı. Tahribatın dünyayı yakıp kavuracağını söyleyen Gates gelecekte iklim teknolojisi alanında çalışmalar yapan insanların mesleklerinden büyük kazançların elde edebileceğini açıkladı.

Bu alanda çalışanların ileriki zamanlarda Google, Microsoft, Amazon gibi şirketleri geride bırakacağını söyleyen Bill Gates özellikle hidrojen motorlarının, elektrikli otomobillerin ve pil teknolojilerinin bu sektörde en fazla gelir sağlayacak alanlar olduğunu açıkladı.

Sektörün zor olduğunu vurguladı

Dünyaca ünlü iş insanı konuşmasında iklim için yapılacak yatırımların şu an erken ve riskli olduğunu fakat gelecek zamanda ilgi göreceğinin altını çizdi. Gates konuşmasında "İlerleyen zamanlarda bunlar Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacak. Riskli bir iş ama sonuna kadar direnenler elde ettikleri kazanımlara inanmayacaklar" diyerek bu sektörün kolay olmadığını dile getirdi.

Bill Gates kimdir?

28 Ekim 1955 tarihinde doğmuştur. Amerikalı girişimci, yazılımcı, iş insanı ve yazardır. Microsoft şirketinin kurucusu olan 3 çocuk babası Bill Gates 2021 tarihinde 1994 yılında evlendiği eşi Melinda Gates'den ayrılmıştır. Gates dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor.