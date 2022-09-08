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Samsun'da feci kaza! Yola mazot döküldü: 23 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

Samsun'da yola bir kamyondan mazot dökülmesi nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden Belediye Evleri istikametine seyir halinde olan bir kamyondan yola mazot döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar yola dökülen mazottan kayarak zincirleme kaza meydana geldi.

Aralarında tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ile otomobillerin de bulunduğu 23 araç birbirine girdi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan dolayı yol araç trafiğine kapandı. Trafik ekipleri yolu trafiği açmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olay yerinde
Kaza ile ilgili bilgi alan Vali Dağlı, Ankara'dan Ordu istikametine giden bir tırın altından mazot akıtması nedeniyle zincirleme trafik kazası olduğunu belirterek, "23 aracın karıştığı kaza meydana geldi, şuanda 9 tane yaralımız var. Yaralılarımız şuan müşahede altındalar. 

Olay yerinde görevlilerimiz çekicilerle araçları çekiyorlar. Diğer yönden trafik güvenli şekilde akmaya devam ediyor. Kısa zamanda yol trafiğe açılmış olacak." dedi.

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