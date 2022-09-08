Aldatıldığınızdan şüpheleniyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin

Çağımızın en büyük sorunlarından birisi güven problemi. Konu güven olunca ilişkilerde ve evliliklerde de ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Biten evliliklerde ve ilişkilerde ise en çok ayrılık sebebi aldatma olarak biliniyor.

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Aldatılmak, bir ilişkide veya evlilikte kişilerin kesinlikle yaşamak istemeyeceği durumların başında geliyor. Konu aldatmak olunca türlü paranoyalar yaşayan ikililer, bu sebeple ciddi tartışmalar ve ayrılıklara kadar gidebiliyor.

Peki eşinizin veya partnerinizin sizi aldatıp anlatmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? İşte aldatılıp aldatılmadığınızı anlayabilmenizi sağlayacak yöntemler...

Facebook'tan yardım istedi

Erkek arkadaşının kendisini aldattığını tahmin eden ancak daha fazla kanıt isteyen genç bir kadın, mesajları kontrol etmek için birbirinden farklı yöntemler denedi.

Flört üzerine kurulu popüler bir Facebook grubunda derdini anlatan ve ismini paylaşmayan kadın, erkek arkadaşının kendisini eski partneriyle aldattığını öğrenmenin acısını başkalarıyla paylaştı.

Genç kadın, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak yardım istedi:

Partnerimin eski sevgilisiyle tekrar görüştüğünü öğrendim, ben işteyken bir araya geliyorlardı. Telefonunu gerçekten iyi kontrol ediyorum ama nasıl iletişim kurduklarını anlayamıyorum. Onunla yüzleşmek için kanıta ihtiyacım var… Herhangi bir tavsiyeniz var mı?

Önerilen yöntem şaşırttı

Kadına destek olmak isteyen birkaç kadın ise, eski sevgilisiyle yazışıp yazışmadığını anlamanın en iyi yolunun, metin mesajlarını açmak ve “yeni bir tane oluşturmak” olduğu mevzusunda hemfikir oldu. Yardımcı olmak isteyen kişiler şu önerilerde bulundu:

Bu sadece iPhone için çalışıyor sanırım ama ‘yeni mesaj’a gidip bir ‘.’ yazarsanız orada mesaj dizisini silmiş olsalar bile, mesaj attıkları her kişiyi sırayla gösterecektir. Mesajları göremezsiniz ama en azından mesaj attığına dair kanıtınız olacak.

Diğer kişiler de ona Lyft (ulaşım için kullanılan bir uygulama) adresinin ihtiyacı olan tek kanıt olduğunu ve hemen oraya gitmesi konusunda öneride bulundu.

Bu 5 noktaya dikkat

Öncesinde, Avustralyalı Down Under Investigations adlı bir marka, aldatan birinin nasıl yakalanacağını detaylı olarak anlatan bir TikTok videosu paylaşmıştı.

Marka yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Sizi aldatan biri olduğuna dair ilk beş işaret – büyük ve küçük şeyler hakkında yalan söylüyorlar, aşırı savunmaya geçiyorlar, gaza geliyorlar, sizi hile yapmakla suçluyorlar ve geçmişlerinde hile var.

Özel bir dedektif de yorumlara katılarak, partnerinizin “kendi görünüşü ve kilosuna ani bir ilgi duyması” durumunda şüphelenilmesi mevzusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken durumlar da şunlar:

Yeni kıyafetler almaya devam etmek, parfüm veya tıraş losyonu mevzusunda yeni bir ‘takıntı’ya sahip olmak, duş almak için daha fazla zaman harcamak, kendi kıyafetlerini yıkamaya başlayıp başlamadıkları, telefonlarını her yere götürmek.