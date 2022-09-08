Fenerbahçe Dinamo Kiev (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev'e elenen Sarı-Lacivertliler hem rövanşı almak istiyor hem de gruplara iyi bir başlangıç yapmanın peşinde. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak? İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi derlediğimiz bilgiler ve zorlu mücadelenin canlı anlatımı maçın ilk düdüğü ile birlikte haberimizde olacak...

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FENERRBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI ANLATIM

FENERRBAHÇE 0-0 DİNAMO KİEV

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

FENERRBAHÇE DİNAMO KİEV MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.

DİNAMO KİEV: Buschan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadeleyi Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.Bu akşam saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Jorge Jesus: Bu gruptan çıkacak yeterli kaliteye sahibiz

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik patronu, Dinamo Kiev maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus, “Bulunduğumuz gruptaki 3 takımın (Fenerbahçe, Dinamo Kiev, Rennes) dengeli olduğunu düşünüyorum. Bu gruptan çıkacak yeterli kaliteye sahibiz” dedi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’deki ilk hedefinin lig olduğunu tekrarladı. Jesus, “Diğer yandan Avrupa’da toplanan puanlar ülke futbolu için çok önemli. Türkiye’de statlar ve takımlar çok iyi. Ülke sıralamasına baktığınızda, buranın kalitesini yansıtmıyor. Takımların bunu yukarı çekmesi gerek” yorumunu yaptı.

"Futbolda ikinci şans ayağınıza gelir"

Portekizli teknik adam, Dinamo Kiev’le yeniden rakip olmalarıyla ilgili olarak, “Futbolda ikinci şans ayağınıza gelir. Bir önceki eşleşmeye göre de şu an daha güçlüyüz. Bu maça rövanş olarak bakmıyoruz. Futbolda her zaman rakiplerinize saygı göstermeniz gerekiyor ama kazanmak için sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

'3’lü oynamıyoruz'

Jorge Jesus, tercih ettiği taktikle ilgli olarak, “Fenerbahçe şu an 3 savunmacı ile oynamıyor. 4’lü defans hattıyla oynuyoruz. Takımın sistemine sadece atakta değil, defansta da bakmak gerek. Atakta 3’lü hat yapıyoruz ama saha içinde formasyonumuzu oyuna göre değiştiriyoruz” yorumunu yaptı. Başarılı teknik adam, Batshuayi’nin şu anda taktiksel anlamda kendisinden beklentileri anlama aşamasında olduğunu ve zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Portekizli hoca, hücumda bu kadar çok kaliteli oyuncuya sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Lucescu: "Yeni gelen iyi oyuncular oldu Batshuayi gibi"

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında bugün Fenerbahçe’ye konuk olacak Dinamo Kiev’de teknik direktör Mircea Lucescu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı,"Jesus’un sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Sonuçta orta sahadan bir oyuncuyu defansa çekip 3’lü hat oluşturuyor. Yeni gelen iyi oyuncular oldu Batshuayi gibi. 29-30 yaşlarında yeni oyuncular geldi" dedi.

'Etkilenmiyoruz'

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları son müsabakadan etkilenmediklerini söyleyen Lucescu,"Oyuncularımız profesyonel. Etkilenmiyoruz. Burada önemli seviyede maç oynamak için geldik. Futbol açısından geçen maç çok güzel atmosferde geçti" diye konuştu.

"Başkan Ali Koç, çok iyi bir hoca getirdi"

Lucescu,"Fenerbahçe bu dönemde iyi çalıştı. Hem tecrübeli hem yüksek seviyelerde futbolcuları var. Başkan Ali Koç, çok iyi bir hoca getirdi. Türkiye liginde 1’inci olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Batshuayi, sarı-lacivertli formayı giyecek

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek.

Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.

Serdar Aziz, Kiev ile dönüyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara dönecek.

Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak.

Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

6 isim yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Lemos, Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra golcü oyuncu Serdar Dursun da listeye alınmadı.

Kupa 2'de 129. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 129. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.