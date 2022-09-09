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Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcu Adana Demirspor'a transfer oldu!

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcu Adana Demirspor'a transfer oldu!

Galatasaray, Emre Akbaba'nın 500 bin Euro bonservis bedeliyle Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı

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Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için Adana temsilcisi, sarı-kırmızılılara 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin yüzde 50'sini alacak.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği, Galatasaray'ın Emre Akbaba'yı transfer etme önceliği bulunuyor.

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