Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a diş geçiremedi!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

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Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. Groupama Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 44.dakikada penaltıdan Nguen ile 30. dakikada Adama Traore kaydetti. Trabzonspor'un golleri de 39. dakikada Maxi Gomez ve 71. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Bu sonucun ardından Ferencvaros gruptaki puanını 3'e yükseltirken Trabzonspor henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor bir sonraki maçında sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ferencvaros ise deplasmanda Monaco'yla karşılaşacak.

Ferencvaros maçın başında 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 14.dakikasında Larsen, Civic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem 16. dakikada Civic'i doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Vecsei’nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Tokmac Nguen, tek vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Taha Tepe’nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Civic’in Larsen yaptığı hareket sonrası pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Fabio Maresca, Ferencvaroslu oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

24. dakikada Bakasetas’ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, direk dibinden meşin yuvarlağı çıkardı.

25. dakikada Bakasetas’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gomez’in vuruşunda kaleci Dibusz’dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

27. dakikada Gomez’in ceza sahası dışında ayağının dışıyla vuruşunda kaleci Dibusz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Tokmac Nguen’in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traore’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

39. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomez meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

44. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya, Hugo’nun ceza sahası içinde elle müdahale etmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tokmac Nguen, kaleci Taha’nın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Wingo’nun ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

58. dakikada Eren Elmalı’nın yerden ceza sahası dışına gönderdiği topa Bakasetas’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibuzs’da kaldı.

66. dakikada Besic’in pasıyla ceza sahası içinde topu göğsüyle yumuşatarak önüne alan Traore’nin vuruşunu kaleci Taha Tepe kornere çıkardı.

69. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerden sert şutunda yerden seken topu kaleci Dibusz, kornere çıkardı.

71. dakikada ceza sahası içinde Gomez’in pasında meşin yuvarlağı bekletmeden vuran Umut Bozok’un şutunda top kaleci Dibusz’un solundan ağlarla buluştu. 3-2