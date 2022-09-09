Ali Şaşal Vural 90+2’de penaltı kurtardı! Sivasspor puanı kaptı

UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı.

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Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında sahasında misafir ettiği Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı.

G grubu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Slavia Prag ile karşılaştı. 4. dakikada Olayinka'nın golüyle geri düşen Yiğidolar, 27. dakikada Dia Saba ile beraberliği sağladı. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

90+1. dakikada Slavia Prag'ın penaltı vuruşunda Ali Şaşal gole izin vermezken; aynı pozisyonda Keita, kırmızı kartla Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından temsilcimiz, Konferans Ligi'ndeki ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu.

Ali Şaşal Vural 90+2’de penaltı kurtardı

DG Sivasspor sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu. 90+2. dakikada Slavia Prag kazandığı penaltı atışından yararlanamadı. Sivasspor file bekçisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu. Taraftarlar maç sonu Ali Şaşal’ı tebrik ederek tezahüratlarda bulundular.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Appindangoye’nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

8. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Usor’un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada Gradel’in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Saba'nın şutu ağlara gitti. 1-1

42. dakikada Masopust’un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Goutas’ın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde bulunan N’jie çıkış yapsa da kaleci Mandous erken davranıp topu çıkarttı.

61. dakikada Doudera’nın ortasında Ewerton arka direkte kafası ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Provod taç atışından kazandığı topu kaleye çevirip uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal parmak uçlarıyla topu çeldi.

90+2 dakikada ikinci sarı kartını gören Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.