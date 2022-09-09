Jorge Jesus maç sonu patladı! Dinamo Kiev kalecisine tepkisi olay oldu: "Şimdi yere yatta göreyim"
Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'ın maç içerisinde zaman geçirmeye yönelik hareketlerinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçın son düdüğüyle birlikte adeta patladı. Jesus, kaleci Buschan'a doğru giderek, "Şimdi yere yatta göreyim" dercesine bir hareket yaparak tepki gösterdi.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Michy Batshuayi'nin 90+2. dakikadaki golüyle rakibini deviren sarı-lacivertlilerde maç sonu teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisine tepki gösterdi.
"Şimdi yere yatta göreyim"
Karşılaşma boyunca sürekli oyunu soğutan ve zaman geçirmeye yönelik hareketler yapan Kievli kaleciye maçın sonunda Jorge Jesus, yaptığı hareketlerle tepkisini koydu. Portekizli hoca, açın son düdüğü çalınca Buschan'a doğru giderek "Şimdi yere yatta göreyim" dercesine vücut hareketleri yaptı.