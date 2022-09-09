Sivas'ta düğün yolunda feci kaza! 1'i ağır 7 yaralı var

HATAY'dan Sivas'a düğüne gidenlerin içinde bulunduğu ticari araç devrildi. Kazada biri hamile, üçü çocuk, 7 kişi yaralandı.Abone ol
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Sivas'taki yakınlarının düğününe katılmak üzere yola çıkan, Cuma Toranbeki (55) idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile birlikte Yüksel Toranbeki (45), Medine Toranbeki (8), Nehir Şanverdi (7), Emrullah Şanverdi (5), Reyhan Bülbül (18), Birgül Kızılarslan (23) yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hamile olduğu öğrenilen Reyhan Bülbül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.