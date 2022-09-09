Isparta'da iki TIR çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü ölenler var
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde iki TIR çarpıştı. Feci kaza sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Mehmet Kara (43) idaresindeki konteyner yüklü tır, aynı istikamete seyir halindeki A.A.K'nin kullandığı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kara ile aynı tırdaki Betül Kara'nın (16) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Bir süre ulaşıma kapanan yol, tırların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.