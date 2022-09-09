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Gürültüyü duyup banyoya koştular! Manzara şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gürültüyü duyup banyoya koştular! Manzara şoke etti

Adana’da banyoda düşen ve yakınları tarafından bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Ahmet C., gece saatlerinde banyoya girdi. Bir süre sonra gürültüyü duyan yakınları, banyonun içerisine girdi. Ahmet C.’yi yerde baygın halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet C’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet C’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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