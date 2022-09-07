BIST 3.395
DOLAR 18,23
EURO 18,06
ALTIN 998,48
POLİTİKA

Meral Akşener "Altılı Masa, Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dedi iddiası! Yavaş: 'Aday olurum'

Bomba kulis haber geldi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Altılı Masa, Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dediğini iddia eden Hulki Cevizoğlu, Mansur Yavaş'ın da 'adaylıkta konsensus olursa aday olurum' dediğini iddia etti.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken flaş bir kulis haberi geldi. CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık konusu hakkında görüştüklerini iddia etti. Hulki Cevizoğlu "Bana gelen bilgi" dedikten sonra şu kulis haberleri paylaştı:

- Meral Akşener, Ankara'da İYİ Parti il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Altılı Masa Mansur Bey'i aday göstermezse ben tek başıma Mansur Yavaş'ı adaş gösteririm" demiş...

- Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüşmesinde "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında olduğu gibi cumhurbaşkanlığı adaylığında da konsensüs olursa aday olurum" dedi...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Berna Laçin'in PKK videosu gündem oldu! Teröristlere gerilla bile demiş
Berna Laçin'in PKK videosu gündem oldu! Teröristlere gerilla bile demiş
Antalya'da bisikletle ölüme gidiş kamerada! Feci kazayı 'şapka' özetledi
Antalya'da bisikletle ölüme gidiş kamerada! Feci kazayı 'şapka' özetledi
Mersin'de orman yangını çıktı! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Mersin'de orman yangını çıktı! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Doğu Perinçek'ten olay AK Parti iddiası! Kendini Peygamber'le kıyaslayan Perinçek 'AK Parti bölünecek' dedi
Doğu Perinçek'ten olay AK Parti iddiası! Kendini Peygamber'le kıyaslayan Perinçek 'AK Parti bölünecek' dedi
Rus Gazprom yayınladı Avrupa için 'kış geliyor' videosu gündem oldu
Rus Gazprom yayınladı Avrupa için 'kış geliyor' videosu gündem oldu
Fenerbahçe eski Başkanı’ndan çalışanlara tokat
Fenerbahçe eski Başkanı’ndan çalışanlara tokat
Uğur Pektaş uzun süre sonra cenaze töreninde ortaya çıktı
Uğur Pektaş uzun süre sonra cenaze töreninde ortaya çıktı
Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya, önüne gelene küfredip tokatladı! Çalışanları şikayetçi oldu
Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya, önüne gelene küfredip tokatladı! Çalışanları şikayetçi oldu
Kerimcan Durmaz'ın ellerinin titremesi kafalarda soru işareti oluşturdu
Kerimcan Durmaz'ın ellerinin titremesi kafalarda soru işareti oluşturdu
Ersan Şen Cem Küçük kavgası olay : Utan Cem artık yeter 1 dolar neden 18 lira sana göre uçuyoruz
Ersan Şen Cem Küçük kavgası olay : Utan Cem artık yeter 1 dolar neden 18 lira sana göre uçuyoruz